Бампер в хлам, колеса порезало: Жительница Кубани отсудила у чиновников почти 2 млн после поездки по убитой дороге

Суд встал на сторону женщины-водителя. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Поездка по разбитой дороге обошлась жительнице Кропоткина в 1,8 млн рублей. Водитель на BMW попала в глубокую яму на темной дороге, после чего ей пришлось обратиться с сервис. Мастера осмотрели иномарку и загнали на ремонт - бампер и правые колеса были повреждены.

Экспертиза признала, что дорога, по которой ехала женщина, была небезопасной. Покрытие превратилось в сплошную яму, в некоторых местах глубина достигала 16 см.

Женщина обратилась в администрацию города. Но там возмещать ущерб отказались. Тогда водитель пошла в суд.

«Представитель администрации просил в иске отказать, указывая, что истцом не доказан факт незаконности бездействия администрации, вины должностных лиц администрации, а также причинно-следственной связи между бездействием администрации и причиненным вредом», - говорится в решении Кропоткинского городского суда Краснодарского края.

Истица провела автотехническую экспертизу. Она доказала, что повреждения получены из-за плохого качества дороги.

«Ответчик надлежащим образом не исполнил обязанность по содержанию дорожного покрытия, то есть не обеспечил безопасность дорожного движения, предусмотренную упомянутыми правовыми нормами, а именно допустил противоправное поведение, которое привело к причинению вреда», - пришел к выводу суд.

Теперь администрация должна выплатить 1,8 млн рублей за ремонт авто, а также покроет расходы на оплату государственной пошлины и проведения экспертизы.