«Эта квартира – новый этап нашей жизни»: в Новороссийске семье погибшего моряка-героя СВО подарили квартиру

В Новороссийске семье погибшего моряка вручили ключи от новой квартиры

В городе-герое Новороссийске 25 июня семье старшего матроса Сергея Дорохина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, торжественно вручили ключи от новой двухкомнатной квартиры.

Современное жилье с удобной планировкой и видом на город передали супруге героя Алине Дорохиной и его дочери Софии. Церемония прошла во дворе многоквартирного дома и собрала представителей администрации, жителей, а также семью моряка.

От лица главы Новороссийска Андрея Кравченко собравшихся приветствовали заместитель главы города Александр Гавриков и глава Южного района Андрей Романченко. Они подчеркнули: помощь семьям защитников Отечества – дело первостепенной важности и общая обязанность всех, кому дорог их подвиг.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес компании-застройщика, которая безвозмездно предоставила квартиру семье героя.

- Никакие слова благодарности не смогут утешить боль утраты. Но мы хотим, чтобы семья Сергея знала, что они не одни. Ключи от квартиры – наша скромная лепта в память о герое и наша искренняя забота о его близких. Пусть здесь будет тепло и уютно, пусть звенит детский смех и жизнь продолжается. Спасибо Сергею за его подвиг. Низкий поклон его семье. Мы гордимся, что можем внести свой вклад в поддержку тех, кто защищал нашу Родину, - отметила генеральный директор ООО «ВКБ – Новостройки» Кристина Иванова.

В Новороссийске семье погибшего моряка вручили ключи от новой квартиры

После официальной части Алина Дорохина впервые прошлась по новой квартире. Современный ремонт, просторная гостиная, уютная детская – здесь все продумано для спокойной семейной жизни, которой семье так не хватало в последнее время.

- Я безмерно благодарна всем, кто не остался в стороне. Эта квартира – не просто стены, это новый этап нашей жизни. Теперь у нас есть место, где мы можем чувствовать себя спокойно и уверенно. Спасибо главе Новороссийска Андрею Кравченко и компании «ВКБ – Новостройки» за такое неравнодушие и заботу. Вы дали нам не просто крышу над головой – вы дали нам уверенность в завтрашнем дне, - поделилась супруга героя.

Путь моряка: от Каховки до боевых задач в Сирии

Сергей Дорохин родился в городе Каховка Херсонской области. О море он мечтал с детства, и эта мечта стала его судьбой. Профессиональный путь Сергея начался на Черноморском флоте в Севастополе.

Позже моряк переехал в Новороссийск, где продолжил службу электриком машинного отделения на дизель-электрической подводной лодке. Затем была служба на патрульном катере «Раптор». Сергей выполнял боевые задачи в Сирии, откуда вернулся с медалью «За воинскую доблесть» II степени и званием «Ветеран боевых действий».

Когда началась специальная военная операция, Сергей одним из первых отправился защищать жителей Донбасса.

8 мая 2022 года при разминировании акватории Азовского моря старший матрос Сергей Дорохин героически погиб. Орденом Мужества он награжден посмертно.

Память о герое

Имя Сергея Дорохина сегодня живет не только в сердцах его близких. В пригороде Новороссийска, в станице Натухаевской, его именем названа одна из улиц. В порту Мариуполя установлен памятник всем погибшим морякам-новороссийцам, среди которых отмечен и Сергей Дорохин. Его имя увековечено также на памятнике в сирийском порту Тартус.

В самом Новороссийске памятник герою установлен на Аллее Славы кладбища «Щелба».

Вручение ключей от квартиры стало еще одним важным знаком памяти. Городу-герою Новороссийску важно не только помнить своих защитников, но и поддерживать тех, кто остался без них – их жен, матерей и детей.