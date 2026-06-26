С передовой – в чиновники: Ветеран СВО стал советником главы района на Кубани

Фото из личного архива героя публикации

Ринат Кациев попал на СВО не случайно. Военная служба — это судьба всей его семьи. Дед прошел Великую Отечественную, отец-офицер участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Спитаке, старший брат тоже служил.

Сам Ринат впервые надел форму еще в 1999-м: сначала срочник, потом контрактник, пограничная застава на юге России и отдельная альпинистская рота спецназа в Карачаево-Черкесии. Год за годом — марши, тактика, горы, стрельбы. Этот насыщенный курс он повторял раз за разом, как будто судьба готовила его к чему-то большему.

В 2022-м он ушел на передовую и пробыл там почти два года. Сам говорит честно: контракт по собственному желанию не прерывал бы никогда. Уйти с фронта пришлось не по своему решению — после ранений военная врачебная комиссия признала его негодным к дальнейшей службе. Ринат пытался восстановиться, добивался пересмотра через прокуратуру, но получил отказ.

Фото из личного архива героя публикации

Тогда он выбрал другую службу — без бронежилета и оружия. Сегодня он советник главы Мостовского района Краснодарского края по военным и социально-патриотическим вопросам. В июле ему предстоит защита диплома по направлению госслужбы.

Кабинет чиновника стал новым «опорным пунктом». Но два года передовой Ринат не забудет никогда.

«Там каждая минута запоминается»

О службе в зоне СВО Ринат говорит осторожно. Разведка приучает к молчанию. Но о том, что происходит с человеком внутри, рассказывает честно.

- Красивые слова заканчиваются там, где начинает пахнуть кровью. Всю правду не расскажешь, но там каждая минута запоминается. Ценности жизненные меняются, взгляды меняются. Ценишь такие моменты, о которых в мирной жизни даже не думаем: кружку кипятка, тепло, свет, чистые носки. И понимаешь, что некоторым моментам жизни не уделял раньше столько внимания, сколько нужно было. Например, семье, - признается Кациев.

Фото из личного архива героя публикации

«Мы прижимались друг к другу, чтобы выжить»

Из фронтовых воспоминаний он выбирает не громкие эпизоды, а простые человеческие детали. Февраль 2022 года остался в его памяти не только датой, но и адским морозом.

- Мороз был адский, не описать. В фильмах про Сталинград показывали, в какие холода тогда воевали – и вот мы попали в такие же. В феврале мы прижимались друг к другу, мужчина к мужчине, просто чтобы выжить. Спали стоя, сидя, по двадцать минут. Открывались какие-то природные инстинкты выживания, которые в мирной жизни, наверное, не выдержал бы и минуты, - вспоминает Ринат.

Один эпизод врезался в память особенно сильно. Простое печенье стало почти символом фронтового братства.

- Когда были на одном из заданий, хотелось есть, а под рукой ничего не было. Товарищ где-то нашел галету. Он мог съесть ее сам. Но поломал и поделился со мной. Я говорил: «Ешь сам». А он все равно отломил. Неописуемый вкус был. Обычное безвкусное печенье, а тогда – будто целое сокровище, - говорит Кациев.

В таких условиях человек проверяется не словами, а поступком. Особенно когда рядом не близкий друг, а просто товарищ по подразделению. А еще на фронте даже атеисты начинают верить в Бога.

- Когда незнакомых людей накрываешь собой во время обстрела, ты не думаешь ни о подвиге, ни о медалях. Это на каком-то мужском, природном инстинкте. Люди рядом – твои товарищи. И ты просто делаешь то, что должен, - объясняет Ринат. – И в окопах неверующих людей нет, ангел-хранитель всегда стоит рядом. Был такой пример, два самоуверенных товарища-спортсмена никогда не вникали в веру. А во время контрнаступления они попросили прочитать Псалом 90-й «Живый в помощи Вышняго». Дали слово: если останемся живы, то примут православное христианство. И в итоге слово свое мужское сдержали.

Полгода тишины

Домой Ринат вернулся живым, но прежним он уже не был. Контузия и ее последствия дали о себе знать сразу, говорить нормально просто не получалось. Но благодаря силе воле удалось снова стать на ноги.

- После реанимации нужно было время на восстановление. Просто, по сути, привыкал к новой жизни, - признается Кациев.

Фото из личного архива героя публикации

В самые трудные моменты рядом были три дочери и жена. Они его поддерживали во всем. Ринат отметил, что после военных дней понимаешь, сколько в мирной жизни уходит впустую, сколько недосказанного остается между близкими, сколько раз можно было обнять, выслушать, побыть рядом.

Теперь Ринат старается жить иначе и больше времени проводить с родными.

Еще одной важной точкой в возвращении к жизни для Кациева стал проект «Герои Кубани». Для него это стало не просто образовательной программой, а мостом между фронтовой реальностью и мирной работой.

- Проект «Герои Кубани» мне очень помог. Научил меня смотреть шире на муниципальную службу, понимать процессы работы, принимать осознаннее решения, - рассказал Ринат.

Фото из личного архива героя публикации

Именно как финалист проекта Кациев готовится к защите диплома, чтобы работать в сфере муниципальной службы с нужной для этого «корочкой».

«Получил задачу – пошел выполнять»

В должности советника главы района по военным и социально-патриотическим вопросам Ринат курирует участников СВО, их семьи, взаимодействует с поселениями, работает с допризывниками.

На первый взгляд, разведка и муниципальная служба – два разных мира. Но сам Ринат уверяет: внутренне они устроены очень похоже.

- Боевой опыт влияет на понимание государственной службы напрямую. Система одна и та же. Получил задачу, оценил риски, принял решение, пошел выполнять. В армии так же: получил задачу – «есть», «так точно», пошел решать. Оценил обстановку, группу эвакуации, группу прикрытия – то же самое. Только все это уже на гражданский лад, - объясняет Кациев.

Фото из личного архива героя публикации

Если говорить проще, его работа сегодня – помогать тем, кто вернулся с фронта, и поддерживать тех, кто ждет своих дома.

- Мне хватает поговорить с человеком пять минут, чтобы понять: был он на линии боевого соприкосновения или нет. Часто бывает: кто громче всех качает права, тот был дальше всего от ЛБС, - говорит Кациев.

Фото из личного архива героя публикации

При этом за внешней жесткостью – желание разобраться по-настоящему. С каждой семьей. С каждой ситуацией. И, по сути, его работа важна именно потому, что с участником СВО часто может говорить только тот, кто сам знает, что такое передовая.

«История – фонарь в будущее»

Отдельное направление работы Рината – молодежь. Он проводит уроки мужества, занимается допризывной подготовкой, недавно организовывал полевые сборы для подростков. Главное, что он старается до них донести, – связь с историей.

Фото из личного архива героя публикации

- Человек, не знающий свою историю, остается недоразвитым ребенком. История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого. Объясняю молодежи, что такое Родина, честь, достоинство – элементарные вещи, которые она должна знать. Говорим о патриотизме и совести. Считаю, что каждое поколение должно быть умнее предыдущего, - говорит Ринат.

Он уверен: с подростками нельзя говорить лозунгами. Они быстро чувствуют фальшь. Поэтому он рассказывает им о войне, о семье, о своих наставниках, о морозе, о галете на двоих, о ребятах, которых видел рядом. Не для того, чтобы напугать. А чтобы они поняли: за правильными словами всегда стоят реальные люди и поступки.