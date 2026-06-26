Региональный разрез: как география влияет на стратегию бизнеса

Фото: ImageFlow/Shutterstock/Fotodom

Экономический ландшафт российских регионов сегодня диктует свои правила ведения внешней торговли. В зависимости от ключевых торговых коридоров трансформируются и запросы бизнеса к системам трансграничных переводов. Если экономика Дальнего Востока ориентирована на восточноазиатский рынок, то Татарстан выстраивает финансовые мосты преимущественно с государствами Ближнего Востока. Уральские предприятия, в свою очередь, демонстрируют многовекторность, совмещая работу с Китаем, Индией и арабскими государствами.

По данным аналитиков А7, отраслевая специфика и сложившиеся внешнеторговые цепочки напрямую влияют на структуру спроса бизнеса в каждом конкретном субъекте федерации.

«Мы видим устойчивый рост спроса со стороны регионального бизнеса, — отметил заместитель генерального директора компании по продажам Станислав Лазарев. — Причем речь идет уже не о разовых платежах по отдельным контрактам, а о регулярных расчетах в рамках постоянно действующих торговых связей. Поэтому компаниям нужен не просто сервис переводов, а инфраструктурный партнер, который помогает выстраивать международные расчеты с учетом особенностей конкретного рынка и региона».

Для бизнеса в Приморье ключевыми контрагентами остаются КНР, Гонконг, Корея и Малайзия. С учетом разницы во времени во Владивостоке был развернут специализированный Дальневосточный расчетный центр. Его работа синхронизирована с биржевыми и банковскими циклами АТР, что позволяет местным импортерам оборудования и потребительских товаров проводить транзакции без задержек, связанных с ожиданием открытия московских офисов.

В Республике Татарстан драйверами спроса на международные расчеты выступают предприятия нефтехимического комплекса, машиностроители и трейдинговые фирмы. Их деятельность завязана на партнерах из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана, что требует формирования устойчивых многоканальных финансовых схем для поддержки экспортно-импортных операций.

Для компаний Краснодарского края и южного региона в целом одним из основных внешнеторговых партнеров остается Турция. Поток средств здесь распределен как в пользу ввозимых товаров, так и в поддержку местного экспорта.

Свердловская область сохраняет статус одной из главных индустриальных баз страны. Местные заводы наращивают закупки станков и комплектующих в Китае, параллельно экспортируя металлопрокат на международные рынки. В Екатеринбурге клиенты А7 активно используют маршруты в КНР, Гонконг, ОАЭ, Индию и государства СНГ. Уральский федеральный округ прочно удерживает позиции одного из крупнейших торговых партнеров Китая среди всех российских территорий.

В компании А7 подчеркивают, что региональные игроки заметно повысили свою финансовую грамотность в сфере ВЭД. Сегодня они диверсифицируют валютные корзины, заблаговременно резервируют ликвидность и комбинируют несколько платежных треков в зависимости от условий конкретной сделки.