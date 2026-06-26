Смерч образовался у берегов Сочи. Фото: соцсети

Над Черным морем у побережья Сириуса снова заметили сразу несколько мощных смерчей — очевидцы и пользователи чатов публикуют впечатляющие кадры вихря, поднимающего воду и бросающего суда в разные стороны. По свидетельствам очевидцев, торнадо проходило в непосредственной близости от береговой линии и создало серьёзную опасность для судов и отдыхающих.

Смерч в Сочи 26 июня 2026 года

Публикации в местных соцсетях показывают, как смерч формируется над морем, затем устремляется в прибрежную зону. Судя по видеозаписям, вода поднимается в столб, из которого ветер вырывает брызги, а легкие плавсредства вблизи вихря теряют управление и уходят вразброс. Люди на набережных прячутся и записывают происходящее на телефоны. В комментариях пользователи сравнивают события с драматическими кадрами из прошлых лет.

Фото: соцсети.

Напомним, 26 сентября 2001 года над Адлером прошёл один из сильнейших смерчей на Чёрном море. Тогда ураган обрушился на прибрежный район напротив устья реки Мзымты — с порывами порядка 30 м/с и фронтом, доходившим до полукилометра. Последствия были разрушительными: одна погибшая, около 16 пострадавших, десятки коттеджей и баз отдыха частично или полностью разрушены; срывы крыш, поваленные ЛЭП и выкорчеванные деревья оставили часть города обесточенной и затопленной. Тогдашние очевидцы рассказывали, что крыши летели, как фанера, а парк южных растений и несколько баз отдыха были практически уничтожены. Именно этот урок и заставляет жителей края относиться к сообщениями о смерчах с максимальной серьёзностью.

Причины появления смерчей в Черном море

Почему над побережьем возникают такие смерчи? Заместитель начальника сочинского штаба по ГО и ЧС Василий Морозов пояснял, что подобные явления чаще случаются осенью, когда тёплая морская поверхность вступает в резкий контраст с остывающим воздухом суши. Встречные потоки разной температуры создают завихрения, способные быстро перерасти в смерч. По словам Морозова, предсказать точное место и время появления торнадо пока сложно — в прогнозах остаётся элемент случайности.

Фото: соцсети.

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