В Сочи нет дефицита топлива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи не зафиксировано дефицита топлива на автозаправках. АЗС работают в штатном режиме, бензин марки 92 и 95 есть в наличии на 45 из них, дизель - на 44.

"27 июля не отпускают топливо 8 заправок «Газпромнефть» и «НТК». Это связано с тем, что сначала оно поставляется на АЗС сети «Газпром». Только после этого производится отгрузка партнерам", - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

По этой причине временно не работают АЗС на Урожайной, Батумском шоссе, Декабристов, Калараша, в микрорайоне Нижняя Хобза, Виноградной, Сухумском шоссе и Кирпичной. Пять автозаправочных станций закрыты на плановый ремонт (это АЗС в Якорной Щели, Беранде, Виноградной, Батумском шоссе и Авиационной).

Ситуация с бензином в Сочи на 27 июня 2026 года

В Сочи действуют ограничения на продажу топлива 27 июня. Это сделано для того, чтобы не подогревать искусственный ажиотаж вокруг бензина, а также из-за повышенного спроса на топливо во время курортного сезона.

Есть ли топливо на заправках в Сочи 27 июня 2026 года

Так, АЗС «Роснефть» отпускает до 50 литров бензина и 250 литров дизеля, «Лукойл» – 20 литров бензина и 60 дизеля. «Газпромнефть» и «Газпром» – до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Ни на одной заправке залить топливо в канистру не получится.

"Все необходимые запасы в городе имеются, ситуация на контроле", - рассказывают в пресс-службе.

Жителей и гостей Сочи просят не покупать бензин впрок и не создавать искусственный ажиотаж.