Топливо можно залить только а бак автомобиля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Темрюкском районе - он находится ближе всего к Крымскому мосту - ситуация с наличием топлива находится на контроле властей.

Ограничения продажи бензина в Темрюкском районе 27 июня 2026 года

В муниципалитете 27 июня работает 27 АЗС, на части из них введены ограничения. По решению собственников автозаправочных станций бензин и дизель в канистры временно на заливают.

"Бензин АИ-100, АИ-92 и дизтопливо есть на 10 АЗС, АИ-95 - на 9", - рассказали в пресс-службе администрации Темрюкского района.

Есть ли топливо на заправках в Темрюкском районе 27 июня 2026 года

27 июня в Темрюкском районе временно не работает 14 АЗС, там проводят слив.

Жителей просят не закупать топливо впрок, тем самым не будет создаваться искусственный ажиотаж. О том, как будет меняться ситуация, власти обещают сообщить дополнительно.

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