В Новороссийске бензин продают с ограничениями. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Новороссийска держит на контроле ситуацию с бензином. В городе-герое 27 июня обследовано 17 АЗС, из них на 10 заправках было топливо различных марок.

"АИ-100 есть на 5 АЗС, АИ-95 – на 3, АИ-92 – на 10, дизель– на 7", - сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Ограничения продажи бензина в Новороссийске 27 июня 2026 года

Установлено, что 7 заправок на 10 часов утра 27 июня не работало по разным причинам. Водителей просят выбирать альтернативные варианты недалеко от этих АЗС - на Куникова, Малоземельская, Суворовская, Золотая рыбка, в районе Гайдука и Владимировки.

Есть ли топливо на заправках в Новороссийске 27 июня 2026 года

Чтобы избежать искусственного ажиотажа, собственники АЗС ввели ограничения на продажу топлива. Теперь оно продается только для заправки автомобилей объемом от 20 до 100 литров.

"Мониторинг АЗС продолжается. Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж", - отметили в администрации.

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