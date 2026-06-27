От людей рябит в глазах - загорают даже стоя: Что происходит на курортах Краснодарского края в последние выходные июня

Пляж в Кабардинке. Фото: Жизнь на море

Последние выходные июня в Краснодарском крае выдались по-настоящему летними. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали ливни и грозу, в субботу, 27 июня, небо было без туч, а осадки прошли стороной большинство курортов на побережье Черного моря.

Люди с утра занимают место. Фото: Жизнь на море

Аншлаг сохранятся в Геленджике и его окрестностях. Людей здесь очень много. В Архипо-Осиповке и Кабардинке приходится загорать стоя. Из-за узкой прибрежной части здесь очень мало места для туристов. Но отдыхающие не унывают, приспосабливаются к обстоятельствам - теснятся и не стелют лежаки, принесенные с собой.

Техника привозит чистый песок на плажи в Анапе. Фото: Юрий Озаровский

В Анапе в эти выходные тоже наплыв туристов. По традиции людей больше всего на песчаных пляжах в центре. Добавилось людей и в Витязево. В этой част курорта до сих пор работает техника, которая засыпает чистым песком побережье.

Анапа. Конец июня. Фото: Юрий Озаровский

В Сочи пляжи также постепенно заполняются. Но до рекордов Геленджика курорт пока не дотянул. В субботу на курорте было сильное волнение на море. Возможно, именно из-за этого часть туристов отказались от отдыха у воды.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Обстановка на пляже в Архипо-Осиповке

Самое теплое море сейчас в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Как известно, Азовское море мельче, чем Черное, и быстрее прогревается. Туристы сообщают, что медуз в воде пока нет, поэтому купаться в Азовском море - оно удовольствие.

Ейск, Должанская, Тамань - +26 градусов.

Приморско-Ахтарск - +27 градусов.

Анапа - +23 градуса.

Новороссийск, Геленджик - +24 градуса.

Туапсе, Сочи - +25 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Целая серия мощных смерчей закрутилась у побережья Сочи: очевидцы публикуют шокирующие кадры и сравнивают с 2001 годом