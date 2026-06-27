От людей рябит в глазах - загорают даже стоя: Что происходит на курортах Краснодарского края в последние выходные июня

Последние выходные июня в Краснодарском крае выдались по-настоящему летними. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали ливни и грозу, в субботу, 27 июня, небо было без туч, а осадки прошли стороной большинство курортов на побережье Черного моря.
Аншлаг сохранятся в Геленджике и его окрестностях. Людей здесь очень много. В Архипо-Осиповке и Кабардинке приходится загорать стоя. Из-за узкой прибрежной части здесь очень мало места для туристов. Но отдыхающие не унывают, приспосабливаются к обстоятельствам - теснятся и не стелют лежаки, принесенные с собой.
В Анапе в эти выходные тоже наплыв туристов. По традиции людей больше всего на песчаных пляжах в центре. Добавилось людей и в Витязево. В этой част курорта до сих пор работает техника, которая засыпает чистым песком побережье.
В Сочи пляжи также постепенно заполняются. Но до рекордов Геленджика курорт пока не дотянул. В субботу на курорте было сильное волнение на море. Возможно, именно из-за этого часть туристов отказались от отдыха у воды.
ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ
Самое теплое море сейчас в Ейском и Приморско-Ахтарском районах. Как известно, Азовское море мельче, чем Черное, и быстрее прогревается. Туристы сообщают, что медуз в воде пока нет, поэтому купаться в Азовском море - оно удовольствие.
Ейск, Должанская, Тамань - +26 градусов.
Приморско-Ахтарск - +27 градусов.
Анапа - +23 градуса.
Новороссийск, Геленджик - +24 градуса.
Туапсе, Сочи - +25 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Целая серия мощных смерчей закрутилась у побережья Сочи: очевидцы публикуют шокирующие кадры и сравнивают с 2001 годом