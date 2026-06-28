Выпускной в одиночку. Ученица школы №6 Приморского-Ахтарского округа прошла путь к аттестату без одноклассников

Анастасия Хорошайло (в центре) с учителями. Фото: пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского округа

В последних числах июня школьникам Кубани вручили аттестаты. В станице Приазовской Приморско-Ахтарского округа прошёл бал с единственной выпускницей школы № 6, окончившей 11-й класс, – Анастасии Хорошайло. Для педагогов, самой ученицы и ее родителей это событие приобрело особый статус. Несмотря на то, что у Насти не было одноклассников, вручение важных документов прошло по всем правилам школьного торжества. Только все было сосредоточено на успехах и достижениях единственной ученицы.

«Несмотря на то что она была единственным представителем своего выпуска, ей удалось сохранить дух школьного братства, активно участвуя в жизни всей параллели и поддерживая младших товарищей. Этот год стал проверкой на самостоятельность и ответственность, с которой девушка блестяще справилась», – рассказали в пресс-службе администрации Приморско-Ахтарского округа.

Теперь девушка готовится к поступлению в вуз. Она уверена, что школьных знаний хватит для того, что успешно пройти все испытания и стать студенткой университета.

Школа станицы Приазовской работает с 1947 года. Здесь маленькие уютные кабинеты, да и само здание совсем небольшое. Классы, где учатся четыре, два или вовсе один ребёнок - далеко не редкость. Сегодня в школе обучаются чуть более 200 учеников. Однако статистика показывает заметный спад: если в средних классах учатся 112 человек, то в старшую школу идет лишь малая часть из них. Так, в следующем 11-м классе ожидается всего шесть выпускников.

Малокомплектные школы в селах Кубани – явление нередкое. Если в Краснодаре некоторые учебные заведения набирают классы вплоть до буквы «Т» (а в 2021 году доходили и до «Я»), то в небольших станицах всё еще встречаются школы, где хватило лишь буквы «А».

«В крае статус малокомплектных имеют 124 образовательных учреждения. По предварительным данным, школы, где в первый класс идут всего 1–2 ребенка, расположены в Армавирском, Белоглинском, Брюховецком, Ейском, Крыловском, Кущевском, Каневском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Славянском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах», — сообщили пресс-служба министерства образования и науки Краснодарского края изданию «КП»-Кубань».

Обучение в малокомплектных школах имеет свою специфику: здесь один педагог зачастую одновременно ведет уроки в двух, трех или даже четырех классах в одном кабинете. Такая нагрузка диктует особый формат учебного процесса — учителю приходится искать нестандартные методики, чтобы каждый ученик бы не только занят делом, но и усвоил пройдённый материал.