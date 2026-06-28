Власти Кубани просят не создавать ажиотаж на заправках Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край уже почти месяц охвачен топливным кризисом. На многих АЗС введены жесткие лимиты — не более 20–30 литров в одни руки. Часть заправок в регионе закрылась, а на других в графе самого востребованного «АИ-95» стоит прочерк. На фоне дефицита региональные власти перешли к ежедневным сводкам о наличии горючего.

Ситуация с бензином на дорогах к Черному морю 28 июня 2026 года: АЗС, адреса, цены, очереди, топливо

«По состоянию на 9 утра 28 июля в Темрюкском районе работают 27 АЗС. Просим не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Об изменениях ситуации будем сообщать дополнительно», — сообщил глава района Федор Бабенков.

Согласно данным ведомства, АИ-100 доступен на 11 станциях, АИ-95 — на 16, АИ-92 — на 13, а дизельное топливо — на 15. Еще 10 заправок не открылись утром из-за пустых резервуаров. В Темрюкском районе давно действуют строгие правила: бензин отпускают только в топливные баки, заправка канистр и создание запасов запрещены.

В Новороссийске закрыта 21 АЗС из 34 станций

Ситуация аналогична и в Новороссийске. 28 июня в городе смогли начать работу лишь 13 АЗС. Чтобы помочь водителям, мэрия опубликовала карту работающих точек.

«Еще 21 АЗС временно не отпускает топливо. Ближайшие к ним работающие станции расположены на улицах Суворовская и Малоземельская, на Сухумском шоссе, а также в станице Раевской, поселке Верхнебаканском и селах Гайдук и Глебовское», — пояснили в администрации города.

По решению собственников на всех заправках Новороссийска введены ограничения: топливо заливают только в баки, при этом действуют лимиты в зависимости от марки (от 20 до 100 литров на автомобиль). На данный момент АИ-100 и АИ-95 есть на 6 станциях, АИ-92 — на 7, дизельное топливо — также на 7 АЗС.

В Горячем Ключе на трассе М-4 «Дон» отменили лимиты на топливо

В Горячем Ключе функционируют 14 АЗС, однако на 12 из них владельцы ввели ограничения: заправка разрешена только в баки объемом до 30 литров. Тем не менее существуют исключения. На ряде станций продажа бензина и дизельного топлива проходит в обычном режиме.

Без ограничений по объему топливо отпускают 4 АЗС «Татнефть» на трассе М-4 «Дон» (в районе хутора Молькино и села Хребтовое) — здесь также разрешена заправка в сертифицированные канистры объемом до 20 литров. Аналогичные условия действуют на двух станциях «Газпромнефть», расположенных на въезде и выезде из города в сторону Краснодара.

В Сочи запасы топлива находятся в полном объеме

Автозаправочные станции Сочи работают в штатном режиме, несмотря на пик туристического сезона. На территории курорта функционируют 58 АЗС, при этом 46 из них работают без перебоев. Топливо марок АИ-92 и АИ-95 доступно на 46 станциях, дизельное топливо — на 45.

«Внимание: сегодня, 28 июня, продажа топлива временно приостановлена на восьми заправках сетей «Газпромнефть» и «НТК». Это связано с приоритетной отгрузкой ресурсов на АЗС «Газпром», после чего топливо распределяется между партнерами в порядке очереди», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за сезонного наплыва туристов и искусственного ажиотажа на рынке на АЗС введены ограничения: объем топлива в одни руки (по одному чеку) ограничен, отпуск бензина в канистры временно не осуществляется.

Городские запасы топлива находятся в полном объеме, сообщили власти. Администрация Сочи контролирует ситуацию и призывает автовладельцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заправляться строго в рамках необходимого объема.

Дефицит топлива обострился на фоне атак БПЛА. С 21 июня власти Крыма временно ограничили продажи для туристов и местных жителей. Из-за перебоев на полуострове поток автомобилистов перенаправлен в Краснодарский край, что создает повышенную нагрузку на кубанскую инфраструктуру.