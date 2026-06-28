Более сотни БПЛА и пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Власти рассказали о самой массовой атаке ВСУ на Славянский район

Последствия массовой атаки на Славянск-на-Кубани устраняют спасатели Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 20 тысяч квадратных метров территории НПЗ «Славянск ЭКО» охвачены огнем. Пожар на нефтезаводе полыхает с ночи 28 июня. Предприятие подверглось мощнейшей воздушной атаке со стороны Украины. Как сообщили местные власти, более сотни ракет и дронов были сбиты в небе над муниципалитетом.

«Сегодняшней ночью на наш район была совершена самая массовая атака. Всего в нападении участвовало 110 БПЛА, из них 46 реактивных, и 5 крылатых ракет FP-5 «Фламинго», – уточнили в ЕДДС Славянского района.

В результате атаки погиб один человек и еще шесть пострадали. Серьезных разрушений домовладений в городе не зафиксировано.

В ликвидации пожара на нефтезаводе задействованы не только силы Славянского пожарно-спасательного гарнизона, но и подразделения из Калининского, Крымского и Темрюкского районов, а также два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска. Ожидается прибытие двух аэромобильных групп из Воронежа и Пензы.

Напомним, в результате ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае погиб один человек. Еще один пострадал в станице Трудобеликовской Красноармейского района.

Прокуратура Краснодарского края взяла под контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Славянском и Красноармейском районах. Ведомство координирует работу экстренных служб для оперативной помощи пострадавшим.

По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи (с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья) средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА самолетного типа. Помимо Кубани, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская, Тульская области, Московский регион и Республика Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

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