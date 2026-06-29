Житель Кубани рассказал, почему сменил престижную работу на контракт с Минобороны

Житель Кубани заключил контракт с Минобороны

Когда началась специальная военная операция, у Сергея с позывным «Палыч» уже была стабильная мирная жизнь. Высокая должность в крупной компании в Подмосковье, до сотни человек в подчинении, понятный график и хороший доход. Казалось, спокойная карьера на годы вперед. Но именно тогда, в 2022 году, кубанец принял решение, которое многим со стороны казалось неожиданным — заключил контракт с Министерством обороны и ушел служить.

Сегодня уроженец станицы Калининской — начальник расчета беспилотных систем (БпС). «Палыч» рассказал о том, как от противовоздушной обороны он пришел в новые войска, как проходит подготовка и почему в БпЛА он видит будущее.

Военный вуз, ПВО и работа в Подмосковье

Кубанец родился и вырос в Калининском районе. С армией он связывал свое будущее еще со школьной скамьи. После 11-го класса поступил в военный институт физической культуры, но окончить вуз не получилось — жизнь внесла свои коррективы.

- Закончил 11 классов, поехал учиться в военный институт физической культуры, но не закончил, - рассказывает «Палыч».

Дальше была срочная служба в войсках противовоздушной обороны в Уфе. Уже тогда молодой человек понял: военное дело — это его. Захват и сопровождение воздушных целей, обстрелы, четкая дисциплина — все это ему было интересно.

- Очень было интересно, посмотреть, скажем так. Захватывал цели, сопровождал, были обстрелы, - вспоминает «Палыч».

После службы он задумывался о контракте, но обстоятельства сложились иначе. Молодой человек переехал в Подмосковье, где устроился в крупную торговую сеть. Работал старшим специалистом группы отгрузки, под его началом находилось до 100 человек.

- Все, в принципе, устраивало до начала специальной военной операции, - честно говорит «Палыч».

«Когда-то я ловил цели в небе, а теперь захотел оказаться по другую сторону»

С началом СВО внутри у него снова все вернулось к военной теме. Особенно сильно зацепил новый род войск — беспилотные системы. Для бывшего пэвэошника, который раньше учился сбивать цели в воздухе, было особенно любопытно теперь оказаться по другую сторону — управлять самим аппаратом.

- Услышав о войсках БпС, заинтересовался, что за новый род войск, - вспоминает «Палыч». - Так как я проходил службу в ПВО, было интересно, как с этим вообще борются и что предпринимает наше государство для развития этого направления.

Он начал собирать информацию: читал материалы в интернете, общался со знакомыми, которые уже находятся в зоне СВО, заходил на официальный сайт. Окончательно решение оформилось после визита в военкомат в Тимашевске.

- Увидел множество брошюр, плакатов. Зашел посмотреть на официальный сайт. Прочитав, очень заинтересовался, как, что и из чего состоит именно этот род войск, - говорит он.

После этого «Палыч» приехал в Краснодар для подписания контракта с Министерством обороны.

Документы, медкомиссия и выплаты

По словам кубанца, оформление контракта прошло организованно и без проволочек. Помогали на каждом этапе — от сбора документов до сопровождения в пункт отбора.

- Прошел медкомиссию от А до Я. Считаю, это нужно и обязано — военнослужащие должны проходить медкомиссию. Собрали документы, необходимые для подписания контракта. Не было затруднений, потому что помогали, всегда сопровождают непосредственно из военкомата, подсказывают все, вплоть до того, что даже привозят на пункт отбора, - рассказывает «Палыч».

Выплаты, по его словам, поступили в полном объеме и в короткие сроки.

- После подписания контракта в кратчайшие сроки получил выплаты. Они идут от сельского поселения, где я проживаю, от Краснодарского края и от Минобороны. В течение двух недель выплаты в полном объеме пришли — 3 400 тысяч рублей, - уточнил он.

Три месяца подготовки: теория, симуляторы и полигон

Сейчас «Палыч» проходит специальную подготовку в одном из учебных центров войск БпС Южного военного округа. Программа рассчитана на три месяца и разделена на несколько этапов.

Первый — общевойсковая подготовка. Этот блок особенно важен для тех, кто раньше не служил.

-Первый месяц проходили обучение на полигонах. Много молодых ребят приходит в этот род войск без опыта службы. Им нужно было показать элементарное: что такое армия, как себя вести в таких условиях, что такое автомат, - объясняет «Палыч».

Дальше начался уже специализированный этап — двухмесячная подготовка непосредственно по беспилотникам.

- Сейчас второй этап. Двухмесячная подготовка: теория, практика, симуляторы. Все оснащено, все доведено. Если немного вникать и есть желание, стремление, в кратчайшие сроки можно обучиться, - говорит начальник расчета.

После этого бойцы переходят к практической работе на полигоне: полеты, сбросы, разведка. По словам «Палыча», беспилотные расчеты сегодня выполняют сразу несколько задач.

- Мы не только несем с собой боекомплект. Мы еще и корректируем нашу артиллерию, помогаем разведке, оцениваем обстановку на передке. Также сейчас БпЛА работает непосредственно с ПВО, - рассказывает кубанец.

«За беспилотниками — будущее»

Сменив противовоздушную оборону на беспилотные системы, «Палыч» уверен: именно этот род войск становится одним из самых перспективных направлений в современной армии. И не только в армии.

По окончании специального контракта о дальнейшей жизни он еще не загадывает. Но в одном уверен точно: знания и навыки, которые он получает сейчас, пригодятся и на гражданке.

- Считаю, что в дальнейшем это одно из самых перспективных и нужных направлений. Воинская служба в этом виде войск очень привлекательна. По окончании специального контракта, который мы подписали, можно будет заниматься этим направлением и на гражданке, работать. Это очень большая перспектива для молодежи, - уверен «Палыч».

Быт, форма и снаряжение

Отдельно кубанец отметил условия, в которых проходит подготовка. По его словам, обмундирование и снаряжение выдают своевременно, по размеру и по сезону. Закупать что-то за свой счет не нужно — разве что по личному желанию.

- В плане быта условия предоставили на высшем уровне. Спальные места, бани, транспортировка в учебные центры и на полигоны. Форма выдается по сезону, ничего не покупали, по желанию, конечно, если кто-то хочет, - рассказывает «Палыч».

Выдают повседневный комплект формы, а для подменной военнослужащий может выбрать вариант, который ему удобнее.

- Если есть желание, можно приобретать подменную форму. Нет ограничений: либо это пиксель, либо мультикам, либо мох. В этом плане никто ничего не запрещает. Это ваш выбор, - уточнил он. -Касается это и защиты. Также выдают каски, бронежилеты. Все совершенно новое, отлично работающее. Быстрые сбросы. Берцы облегченные. Все по размеру, выдается своевременно: лето — лето, демисезонная одежда, зима — зима.

По его словам, инструкторы доходчиво объясняют материал: проводят занятия по теории, отрабатывают навыки на симуляторах, показывают свое мастерство, к которому подготовка ведет курсантов.

КОНКРЕТНО

Напомним, что подписать контракт можно через официальный региональный портал контракт23.рф. Все вопросы можно также задать по номеру 8-800-444-46-23.