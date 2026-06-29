В Геленджике появится новый пляж, а в Анапе чистый песок перетряхивают каждый день: Что происходит на курортах Краснодарского края в конце июня

Туристы в Кабардинке. Фото: Жизнь на море

С конца июня на курортах Краснодарского края по традиции начинается высокий сезон. А это значит, что тысячи туристов приедут на отдых к морю. Уже сейчас пляжи Геленджика ломятся от большого количества людей. Много туристов в Кабардинке и Архипо-Осиповке было в прошедшие выходные.

Песчаные пляжи в Анапе заполнены. Фото: Юрий Озаровский

Геленджикская бухта по традиции становится центром курортной жизни. Но чтобы туристам было удобно везде, пляжи благоустраивают за ее пределами. С 1 июля на курорте откроют новую локацию для отдыха у моря на Тонком мысе. Планируется, что здесь появятся навесы, прокат пляжного инвентаря, раздевалки и трап для людей с ограниченными возможностями здоровья. На пляже будут работать медики и спасатели.

Вечерняя Анапа. ото: Юрий Озаровский

Следят за комфортным и безопасным отдыхом и в Анапе. Каждый день на курорте перетряхивают пляжи - там, куда в этом год свозят чистый песок. Чтобы новый слой песка из таманских карьеров прижился в анапских условиях, его перетряхивают с помощью специальной техники.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Ейск +26

Приморско-Ахтарск +26

Анапа +22

Новороссийск +23

Геленджик +24

Туапсе +24

Сочи +24.

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