Трое суток в каменном колодце: Упавшую в 18-метровую щель собаку спасли в Сочи

Черныш упал в глубокую расселину. Фото: соцсети

Александра и ее верный друг Черныш 26 июня вышли на прогулку в район каньона Белые скалы в Сочи. Для активной собаки здесь есть где размять лапы. Но в один момент пес свернул с тропы и рухнул в узкий каньон на глубину 18 метров.

"Там есть такая узкая щель, туда он и упал, не заметил, когда бежал", - рассказала Александра.

Попав в каменную ловушку, Черныш, к счастью, остался жив. Он громко лаял и откликался на голос хозяйки. Только вот помочь питомцу самостоятельно Александра не могла. Без специального снаряжения пса достать было невозможно.

Без снаряжения поднять наверх пса было невозможно. Фото: соцсети

"Я обратилась к зооволонтерам, к спасателям, связалась со специалистами по каньонингу", - говорит девушка.

После этого развернули целую спасательную операцию. На место выехали специалисты со снаряжением, но пролезть смогли на глубину 10 метров, а дальше расселина сужалась, взрослому человеку попасть туда, где находился Черныш, было невозможно.

"Но вчера пса подняли. Удалось зацепить его на специальный крюк. Это было тяжело, но спасателям удалось это сделать, за что им огромное спасибо!", - сообщила "КП"-Кубань" зооволонтер из Сочи Лилия.

Черныш полетел в самый низ расселины. Фото: соцсети

Сейчас Черныш чувствует себя хорошо. Пес не получил травм. Но хозяйка на всякий случай отвезла питомца к ветеринарам, чтобы убедиться, что с ним точно все в порядке. Не менее важно проверить и эмоциональное состояние животного. Ведь в закрытом пространстве Черныш-везунчик провел несколько суток.