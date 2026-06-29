Экс-министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова приговорили к четырем годам колонии

Евгений Филиппов

Бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова признали виновным по делу о мошенничестве. Октябрьский районный суд Краснодара назначил ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде региона.

«Судом Филиппову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, противоправную деятельность бывшего министра выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Именно материалы, собранные ФСБ, стали основанием для возбуждения уголовного дела. Филиппов был задержан, а 18 марта суд отправил его под арест.

Следствие предъявило ему обвинение за мошенничество. Согласно материалам дела, с ноября 2015 года по декабрь 2025 года, занимая должность министра здравоохранения Краснодарского края, Филиппов был фиктивно трудоустроен заведующим кафедрой факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Кубанского государственного медицинского университета.

По версии следствия, благодаря такому трудоустройству он похитил более 7,5 млн рублей, выделенных из бюджета Министерства здравоохранения РФ. Полученными средствами, как утверждается в материалах дела, Филиппов распорядился по своему усмотрению.

Ранее со ссылкой на надзорные органы сообщалось, что за время работы чиновника он и связанные с ним лица стали собственниками недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей. В общей сложности у Филиппова и его близких было обнаружено 57 объектов недвижимости, включая 21 квартиру, семь апартаментов и другие объекты.

Общая площадь недвижимости, оформленной на бывшего министра и членов его окружения, составила 13 829,5 кв. м. По подсчетам ТАСС, это сопоставимо с площадью почти двух футбольных полей.

Как сообщалось ранее, недвижимость оформлялась не только на самого Филиппова, но и на его сына, бывшую супругу, ее сестру, гражданскую супругу Надежду Губриеву, возглавляющую территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края, а также на ее сына и мать.

Объекты находились в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус. По решению суда имущество, признанное коррупционным, было обращено в доход Российской Федерации.