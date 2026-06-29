Тушение пожара продолжается. Архивное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Славянском районе Краснодарского края состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, которое провел глава муниципалитета Роман Синяговский совместно со Славянским межрайонным прокурором Игнатом Усом и начальником отдела МВД Виктором Рассохиным. На совещании заслушали доклады представителей всех жизнеобеспечивающих служб о текущей обстановке в городе и сельских поселениях после недавней атаки беспилотников.

Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Тушение пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Славянском районе продолжается. Силами пожарных площадь возгорания удалось уменьшить вдвое.

«Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воды и воздуха на территории всего района», – рассказал глава района Роман Синяговский.

Для профилактики подготовили к работе три пункта временного размещения, а в Славянской ЦРБ развернули дополнительные койки.

В Славянском районе обломки БПЛА обнаружили по девяти адресам

После самой массовой атаки на Славянский район поступили сообщения о подозрении на падение опасных фрагментов беспилотников. Сотрудники полиции обследовали 18 адресов. Восемь таких мест были обезврежены. Работы продолжаются по одному оставшемуся адресу в Забойском сельском поселении.

Что со светом в Славянском районе после атаки БПЛА

Во всех населенных пунктах, кроме микрорайона Кубрис, свет и водоснабжение восстановили накануне, 28 июня. Электрики продолжают работать в Кубрисе. По сообщению главы района, подачу электроэнергии планируется восстановить к вечеру 29 июня.

«Ситуацию держу на личном контроле», – сказал Синяговский.

Ситуация с топливом в Славянском районе 29 июня 2026

Прокурор Игнат Ус высоко оценил оперативность реагирования всех служб района при устранении последствий ЧС и рекомендовал усилить контроль за ситуацией с топливом. Роман Синяговский отметил, что мониторинг обстановки ведется в постоянном режиме совместно со всеми ключевыми ведомствами.

Ранее сообщалось, что бензин в Славянском районе отпускают семь заправок. На АЗС ввели ограничения – до 20 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. Отпуск топлива в тару запрещен. На четырех заправках можно залить бензин только по топливным картам.

В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам:

- 112 – единая диспетчерская служба

- 8-861-46-4-11-12 – «горячая линия» администрации Славянского района.

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