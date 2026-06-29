Не оставил на теле живого места, им двигала обида за провал в бизнесе: В Краснодаре осудили убийцу Дюймовочки

Убийца Дюймовочки выслушал приговор. Фото: скриншот видео

В Краснодаре вынесли приговор по резонансному убийству 36-летней Татьяны Магомедовой. Женщину из станицы Воронежской Усть-Лабинского района прозвали Дюймовочкой за небольшой рост - всего 145 см. Она пропала в августе прошлого года. По словам родных, уехала из дома в соседний город на рынок и исчезла. Сотни волонтеров искали женщину по окрестным станицам. А через несколько дней машину Татьяны с кровавыми следами нашли брошенной в лесополосе.

В это время оперативники выслеживали Олега Коваленко. По их данным, 51-летний мужчина был последним, кто видел Татьяну до исчезновения. Как выяснилось позже, он попросил ее подвести его.

После задержания Коваленко признался, что это он расправился с женщиной, и показал место, где спрятал тело.

У Татьяны осталась дочь-подросток и пожилые родители. Фото: соцсети

"Подсудимый напал на потерпевшую, нанеся ей удары руками, а впоследствии не менее 26 ударов ножом. От причиненных ей травм девушка скончалась в салоне автомобиля. Убедившись, что потерпевшая умерла, Коваленко перевез труп и спрятал его в лесу", - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Свою вину бывший полицейский отрицать не стал. На суде признался, что им двигала обида. В 2013 году он потерял бизнес, а его ближайшие конкуренты - родители Татьяны - стали процветать. Почему он для расправы выбрал их дочь, так и осталось загадкой.

"Краснодарский краевой суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", - отметили в ведомстве.

Коваленко признался, что вынесенный приговор он обжаловать не будет.

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