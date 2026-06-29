Видели в последний раз в 30 км от дома: После встречи с таинственными незнакомцами на Кубани пропал 24-летний парень

Парень ушел из дома почти две недели назад. Фото: личный архив

На Кубани почти две недели ищут Петра Томуза. 24-летний парень ушел из дома в поселке Двубратском Усть-Лабинского района и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

В день своего исчезновения молодой мужчина был одет в черную ветровку, синюю футболку и шорты, на ногах - шлепанцы.

Родители Петра забили тревогу на следующий день. Петр нуждается в медицинской помощи и легко может попасть под влияние неизвестных. Возможно, так и случилось. Когда подняли камеры видеонаблюдения, установленные в одном из магазинов, на них попал парень. Он был не один.

«Этих мужчину и женщину никто не опознал. Хотя в Двубратском, где была сделана запись, все друг друга знают», - рассказала «КП»-Кубань» жительница Усть-Лабинска Оксана, которая вместе с остальными волонтерами ведет поиск пропавшего Петра.

Добровольцы прочесали поселок, где живет парень, но вскоре пришла информация, что его видели в п. Бейсужок в соседнем Выселковском районе. Это в 30 километрах от Двубратского.

Парень ушел с незнакомцами

«Там он покупал воду в магазине. Это было 24 июня. Как там оказался Петр и что он там делает, никто не знает. У него нет автомобиля, ни какой-то приличной суммы на руках, чтобы передвигаться между населенными пунктами», - говорит Оксана.

Волонтеры выезжали на поиск несколько раз. Но их сил недостаточно - в поисках участвует всего 8-10 человек. Этого мало для полноценного поиска.

«Мы призываем всех, кто знает что-либо о Пете, сообщить в полицию. Сотрудники тоже его ищут».

Вечером 29 июня часть волонтеров собирается на выехать в Бейсужок, чтобы узнать любую информацию о парне.

В поисках также участвует отряд «Лиза Алерт». Сообщить о местонахождении Петра Томуза можно по телефонам: 88007005452 (звонок бесплатный), 89615999269 - инфорг поиска, Ольга.