Бензин сейчас самый востребованный товар Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лето в разгаре, и тысячи семей потянулись на побережье курортов Краснодарского края. Азовское море в этом году бьёт рекорды по температуре — вода прогрелась до +24 градусов. Однако поездка к морю для многих оборачивается не только ожиданием отдыха, но и топливными приключениями. Как проехать без лишних нервов — рассказываем на основе собственного опыта.

Дефицит бензина на заправках Краснодарского края летом 2026 года

Раннее утро, бак на четверть, в планах — добраться до Азовского побережья. Первая остановка на привычной заправке-самообслуживания не принесла результата: топлива нет. Альтернатива была далеко, когда мы проехали уже почти половину пути. На АЗС, где ещё работали колонки, - очередь. Но другую искать рискованно, лучше постоять, набравшись терпения. Оператор предупредил: «Только в бак, канистры не даём», но у нас ее с собой и нет. Хотя на всякий случай теперь герметичную емкость для бензина лучше бы иметь в багажнике. Ограничения, как говорят, ввели собственники станций, чтобы избежать спекуляций.

Но, приблизившись к заветной колонке, видим, что на соседней мужчина на "Рено" вставил зачем-то бензопистолет в заднее окно вместо бензобака. А значит, иногда, видимо, правила условны.

Важный момент, и опытные водители знают: нужно заранее запомнить, с какой стороны у машины горловина бака, — это не мелочь. В плотном потоке лишние манёвры стоят времени и нервов, часто не только своих. Лучше сразу выбрать нужную колонку, чем потом перестраиваться в другую очередь.

Нам в бак налили не более 20 литров 95-го. До моря хватит, но если обратно - уже тревожно.

На платной трассе внимание привлекло табло с напоминанием: если топливо закончилось, звоните диспетчеру или нажимайте кнопку SOS. Комиссары платных дорог прибудут быстрее, чем вы дождётесь случайного «помощника». Принимать топливо или услуги от незнакомцев на трассе — всегда риск: можно получить некачественное горючее или попасть в руки мошенников.

Как уменьшить расход топлива и добраться с минимальными затратами

Советуют опытные водители:

— плавная езда без резких ускорений и торможений;

— круиз-контроль на трассе и отключение кондиционера в длинных заторах (на низкой скорости он заметно повышает расход);

— проверка давления в шинах и снятие лишнего груза с крыши;

— выключение двигателя при остановках дольше минуты;

— заправка в непиковые часы — ранним утром или поздно вечером.

Вдоль трассы работают разные АЗС, но отсутствие очередей говорило нам только об одном - бензина там нет. Чтобы заправиться, лучше постоять к той, до которой доехали.

И раз мы уже в пути - набираемся терпения. А тёплый песок и морской бриз вознаградят за все.

КСТАТИ

Губернатор Кондратьев попросил правительство обеспечить приоритетные поставки топлива в курортный регион

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ситуации с обеспечением региона нефтепродуктами. Как говорится в его телеграм-канале, он принял участие в совещании вице-премьера Александра Новака, посвящённом топливному рынку.

По словам Кондратьева, в разгар курортного сезона спрос на бензин и дизельное топливо на Кубани вырос в 1,5–2 раза. Особенно это касается курортов и населённых пунктов вдоль федеральных трасс. В связи с этим многие заправки столкнулись с проблемами логистики. Губернатор отметил, что ведётся работа с поставщиками по увеличению объёмов подвоза топлива. Кроме того, он попросил поддержки у правительства РФ в части обеспечения приоритетных поставок топлива в регион. Край продолжит мониторинг цен, наличия топлива и состояния логистических цепочек.

Вопрос обеспечения регионов нефтепродуктами, по словам главы региона, находится на особом контроле в правительстве России.