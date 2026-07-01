Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Говорят, слоны никогда ничего не забывают. Но иногда именно люди забывают, где работают. Сотрудница парка слонов в Сочи оставила машину с открытыми окнами и поплатилась за это самой курьезной ситуацией.
Девушка приехала на работу на машине мужа. И серые гиганты не заставили себя долго ждать. Почуяв незнакомый автомобиль, они тут же окружили его со всех сторон, принявшись внимательно изучать новый объект.
Среди собравшейся компании нашлась особо инициативная особа. 36-летняя слониха по имени Претти решила не ограничиваться осмотром снаружи и лично провела техническую экспертизу салона. Просунув хобот в заднее окно автомобиля, она принялась тщательно и с явным удовольствием ощупывать все, что попадалось на пути: сиденья, подголовники, пространство между рядами.
- Претти! Убери, пожалуйста, свой хобот, - вежливо попросила сотрудница парка.
- Андрей меня убьет, уничтожит, пожалуйста. Мне больше не разрешат брать машину. Уйди! – жалостно продолжила просить животное девушка.
К счастью, дальше изучения интерьера дело не зашло. Ни одна деталь салона не пострадала, ни одна обшивка не была надкушена, ни одно зеркало не сломано. Претти провела осмотр аккуратно - почти профессионально.
Ситуацию удалось разрядить без лишних волнений. Девушка-смотрительница подошла к Претти и попросила ее отойти от машины. Слониха хоть и не быстро, но послушалась, так как со смотрительницей она знакома уже около 15 лет.
Запись ситуации быстро разлетелась по Сети. Комментаторы остались в восторге. Одни посоветовали в следующий раз закрывать окна, другие восхитились выдержкой девушки.
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