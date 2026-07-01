Слониха забралась хоботом в машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Говорят, слоны никогда ничего не забывают. Но иногда именно люди забывают, где работают. Сотрудница парка слонов в Сочи оставила машину с открытыми окнами и поплатилась за это самой курьезной ситуацией.

Девушка приехала на работу на машине мужа. И серые гиганты не заставили себя долго ждать. Почуяв незнакомый автомобиль, они тут же окружили его со всех сторон, принявшись внимательно изучать новый объект.

Слониха провела тест-драйв машины сотрудницы парка в Сочи

Среди собравшейся компании нашлась особо инициативная особа. 36-летняя слониха по имени Претти решила не ограничиваться осмотром снаружи и лично провела техническую экспертизу салона. Просунув хобот в заднее окно автомобиля, она принялась тщательно и с явным удовольствием ощупывать все, что попадалось на пути: сиденья, подголовники, пространство между рядами.

- Претти! Убери, пожалуйста, свой хобот, - вежливо попросила сотрудница парка.

- Андрей меня убьет, уничтожит, пожалуйста. Мне больше не разрешат брать машину. Уйди! – жалостно продолжила просить животное девушка.

К счастью, дальше изучения интерьера дело не зашло. Ни одна деталь салона не пострадала, ни одна обшивка не была надкушена, ни одно зеркало не сломано. Претти провела осмотр аккуратно - почти профессионально.

Ситуацию удалось разрядить без лишних волнений. Девушка-смотрительница подошла к Претти и попросила ее отойти от машины. Слониха хоть и не быстро, но послушалась, так как со смотрительницей она знакома уже около 15 лет.

Запись ситуации быстро разлетелась по Сети. Комментаторы остались в восторге. Одни посоветовали в следующий раз закрывать окна, другие восхитились выдержкой девушки.

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