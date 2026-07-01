Бизнес в удовольствие: как ZENITH Resort Hotel & Spa 5* (Зенит Резорт Хотел энд Спа 5*) в Анапе превращает отдых в пространство возможностей

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5* (Зенит Резорт Хотел энд Спа 5*)

Сегодня отель становится не только местом премиального отдыха в Анапе, но и живой площадкой для компаний, которым важно быть рядом со своей аудиторией — красиво, уместно и с сильным впечатлением.

О том, почему партнёрство с отелем может стать для бизнеса новым инструментом роста, рассказала руководитель отдела маркетинга ZENITH Resort Hotel & Spa 5* (Зенит Резорт Хотел энд Спа 5*) Мария Досягаева.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5* (Зенит Резорт Хотел энд Спа 5*)

— Мария, почему отель сегодня может быть интересен бизнесу как партнёрская площадка?

— Наши гости — это часто собственники бизнеса, руководители высшего звена, управленцы и люди, которые принимают решения. Они умеют видеть возможности даже во время отдыха. Иногда именно в отпуске, когда меняется обстановка, рождаются новые идеи, появляются знакомства, партнёрства, желание что-то запустить, попробовать, масштабировать.

Сегодня для бизнеса это особенно актуально: создание бренда, разработка бренда, позиционирование бренда и управление репутацией требуют не только привычной рекламы, но и живого контакта с аудиторией. В ZENITH (Зенит) партнёрство становится частью продуманного сопровождения продвижения: компания может не просто эффективно разместить рекламу, а встроиться в атмосферу отдыха, сервиса, событий и доверия.

Поэтому ZENITH (Зенит) для нас — это не просто отель. Это пространство, где человек отдыхает, вдохновляется, общается, открывает для себя новые продукты, услуги и смыслы. А для компаний это возможность оказаться рядом с аудиторией в момент доверия, удовольствия и красивого жизненного опыта.

Особенно это ценно для тех, кому важна работа с брендом, разработка брендинга, укрепление имиджа и долгосрочное присутствие в сознании аудитории. Такая интеграция может стать частью стратегии продвижения или помочь бизнесу на этапе, когда нужна помощь в разработке стратегии выхода на новую аудиторию.

— Какие форматы партнёрских включений вы предлагаете?

— Форматов много: размещение на светодиодных экранах и телевизионных экранах по территории отеля, печатные рекламные материалы в холле, ресторанах и номерах, вложения в приветственные наборы при заезде, подарки от партнёров, дегустации, презентации, временные брендированные стойки, мастер-классы, розыгрыши, участие в событийной программе. Это могут быть как точечные рекламные размещения, так и комплексные партнёрские включения в отеле 5*.

Отдельное направление — цифровые форматы партнёрского размещения. Цифровизация и автоматизация сегодня становятся неотъемлемой частью сервиса и продвижения, и мы стремимся использовать все возможности. В приложении отеля гость смотрит расписание, заказывает услуги, планирует отдых — и там же может познакомиться с компанией-партнёром. Важно, что контакт может продолжаться и после выезда.

— В чём главное отличие такого продвижения от обычной рекламы?

— Обычная реклама часто просто сообщает. А партнёрское включение создаёт эмоцию. Бренд становится частью отдыха: подарком, событием, красивой зоной, комплиментом, полезной услугой или впечатлением. Это совсем другой уровень контакта.

Мы верим, что бизнес тоже должен быть в удовольствие. Когда человек живёт тем, что делает, ему не приходится «работать» в привычном смысле — это становится образом жизни. И в этом философия ZENITH (Зенит): отдыхайте с нами, развивайтесь, стройте бизнес, находите новые возможности и партнёрства.

Фото: пресс-служба ZENITH Resort Hotel & Spa 5* (Зенит Резорт Хотел энд Спа 5*)

— Какие партнёрские включения сейчас самые интересные?

— Самое сильное направление — партнёрские предложения на наши события и отдых, когда компания не просто размещается, а становится частью программы. Официальный День рождения отеля празднуется 10 августа, и мы готовим масштабный праздник с большим комплексом возможностей для партнёров: включение в сценарий, фотозоны, подарки гостям, розыгрыши, упоминания ведущими, программа встречи гостей, публикации, материалы по итогам события и яркий контент.

Отдельное направление — праздничные даты, каникулы и события, под которые гости заранее выбирают формат отдыха. Например, Новогодняя ночь в ZENITH (Зенит) — это не просто банкет, а полноценная праздничная программа в атмосфере пятизвёздочного отдыха. Для тех, кто ищет, где отметить Новый год в Анапе, отель готовит красивые банкетные программы, гастрономию, шоу, музыку, семейный отдых и особое настроение зимних каникул.

ZENITH (Зенит) также становится удачным решением для тех, кто хочет поехать на выходных к морю, сменить обстановку, отдохнуть в отеле 5* и совместить отдых с ярким событием. Новогодний банкет в отеле может стать не только праздником для гостей, но и сильной партнёрской площадкой для компаний: включения возможны через подарки, розыгрыши, фотозоны, программу встречи гостей, упоминания в сценарии и последующее информационное сопровождение.

Мы приглашаем компании к партнёрству. ZENITH Resort Hotel & Spa 5* (Зенит Резорт Хотел энд Спа 5*) — это место, где можно не только отдохнуть, но и красиво заявить о себе, познакомиться с новой аудиторией и стать частью события, которое гости действительно запомнят.

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