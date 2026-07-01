В Сочи вуз первым в России отменил выпускные работы студентов: Вот чем их заменят

Выпускники-юристы будут доказывать знания устно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Образовательная революция стартовала с Черноморского побережья. Ученый совет Сочинского института РУДН поддержал решение юридического факультета отказаться от выпускных квалификационных работ для бакалавров по направлению «Юриспруденция». Новые правила распространяются на наборы 2024, 2025 и 2026 годов.

В вузе пояснили: современные нейросети способны за считанные минуты анализировать судебную практику, формировать правовые позиции и готовить объёмные тексты. Традиционная дипломная работа утратила свою ценность как инструмент оценки компетенций.

Между тем, там утверждают, что отмена дипломных работ не означает снижения требований к выпускникам.

«Просто повысилась планка», — заявил директор института Александр Петенко.

Теперь уровень полученных знаний, по инициативе преподавательского состава, будут подтверждать не умением писать тексты, а способностью мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий.

Главной задачей станет проверка способности выпускников принимать решения в сложных правовых ситуациях, анализировать нестандартные кейсы и применять знания на практике, - добавила исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева.

А КАК ДРУГИЕ?

При этом важно понимать: на сегодняшний день ни один вуз в России официально не отменил дипломные работы из-за искусственного интеллекта. В российских университетах написание и защита ВКР остаются обязательным требованием законодательства.

Однако в мае-июне 2026 года эта тема стала предметом масштабных дискуссий. Ещё 27 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил отказ от письменных дипломов в пользу устных экзаменов. По его словам, доля сгенерированного нейросетями текста в студенческих ВКР за три года взлетела с 9% до 42% (на IT и экономических специальностях — превысила 60%).

29 июня на форуме «Технологии ИИ в высшем образовании» глава ведомства признал: дипломные и курсовые работы перестали выполнять функцию проверки знаний.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил отменить дипломы и курсовые. Он назвал ситуацию абсурдной: «Дипломную работу пишет искусственный интеллект, а преподаватели проверяют её с помощью другого ИИ».

Позиция КубГУ и КубГТУ: использовать, но не злоупотреблять

Не все кубанские вузы разделяют революционный подход. В эксклюзивном комментарии «КП-Кубань» в вузах сообщили, что полностью отказываться от письменных работ не призывают, но и злоупотреблять нейросетями не дают.

«Мы пришли к тому, что допустимо его использование в письменных работах в случае технических расчётов, в случае технической редактуры текста, но признаки генерированного текста, если они и есть, рассматриваются как плагиат и не допускаются», — сообщили в обоих вузах.

Как проверяют дипломы на ИИ

Вместо отмены ВКР большинство вузов адаптируются. Они массово внедряют модули распознавания ИИ-текста в систему «Антиплагиат-ВУЗ». Алгоритм анализирует структуру текста: нейросети пишут слишком гладко, логично и предсказуемо. Если ИИ-текста много, система выдаёт предупреждение и подсвечивает сомнительные абзацы. В отчёте появляется отдельная графа: например, «Доля ИИ: 45%».

При этом Верховный суд РФ создал прецедент: он признал незаконным автоматическое отчисление студентки только на основе цифр из «Антиплагиата». Теперь отчёт детектора — лишь повод для ручной проверки преподавателем, а не абсолютное доказательство.

Финансовых штрафов за использование нейросетей не существует. Однако вузы применяют жёсткие дисциплинарные меры: недопуск к защите ВКР, перенос защиты на следующий год, отчисление или аннулирование уже выданного диплома.

Зарубежный опыт: Чехия уже отменила

В отличие от России, где дискуссии только набирают оборот, за рубежом уже есть прецедент полной отмены бакалаврских дипломов. В начале 2026 года Высшая школа экономики в Праге (VŠE) официально отменила письменные бакалаврские работы на большинстве факультетов, заменив их практическими проектами и устными экзаменами из-за невозможности отследить использование ChatGPT. В России этот опыт пока изучается.

Сочинский институт РУДН стал первым вузом в России, кто сделал шаг в новую реальность. Но официально ни один российский вуз пока не отменил дипломы — это остаётся обязательным требованием законодательства. Однако заявления на самом высоком уровне и стремительный рост использования ИИ в образовании дают понять: традиционная система итоговой аттестации может серьёзно измениться уже в ближайшие годы.