В Анапе туристы принимают зеленые ванны, а в Сочи ссорятся из-за откровенных купальников: Что происходит на пляжах Краснодарского края в начале июля

Курортный сезон в Краснодарском крае в самом разгаре. Июль традиционно остается популярным месяцем для отдыха у моря. Пляжи на побережье заполняются туристами. А кое-где с трудом можно найти место. В Кабардинке и Архипо-Осиповке желающим позагорать и окунуться в морской воде приходится приходить засветло, чтобы успеть кинуть лежак.
В Анапе на 1 июля открыты 58 пляжей. На них устанавливают навесы и лежаки. Аренда шезлонга - от 400 рублей за день. Морская вода у берегов курорта чистая. Там, где пляжи засыпаны новым песком, можно отдыхать без опаски для здоровья.
Только вот заходить в воду не всегда приятно. Берега Анапы укутаны камкой. Зеленые водоросли замечены на центральных пляжах курорта. Но туристы с юмором относятся к этим неудобствам. Некоторые даже принимают ванны из водорослей прямо на берегу - говорят, полезно для здоровья.
В Сочи пляжи постепенно наполняются людьми. Туристы отдыхают на бесплатных территориях и арендуют бунгало и лежаки для комфортного отдыха. Но он не всегда проходит гладко. Стычки между отдыхающими попадают в сеть регулярно. Об одном таком конфликте рассказала туристка в своих соцсетях. К ней подошла женщина и высказала претензию за слишком открытый купальник. По словам возмущенной посетительницы пляжа, загорать надо в более закрытом наряде, чтобы не смущать чужих мужей.
Еще одна ситуация произошла в Адлере. Там на пляж пришла девушка вместе с собакой. Дружелюбный питомец сразу же подбежал к пожилой паре и стал обнюхивать их вещи. Это возмутило пенсионеров. После перебранки они ушли, обматерив хозяйку собаки. К слову, выгул собак на пляжах в Краснодарском крае запрещен. За нарушение можно получить штраф.
ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ
Ейск - +27 градусов
Должанская - +27 градусов
Приморско-Ахтарск - +27 градусов
Анапа - +23 градуса
Новороссийск - +25 градусов
Геленджик, Туапсе, Сочи - +24 градуса.