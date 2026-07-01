В Анапе туристы принимают зеленые ванны, а в Сочи ссорятся из-за откровенных купальников: Что происходит на пляжах Краснодарского края в начале июля

Обстановка на пляжах в Анапе. Фото: Жизнь на море

Курортный сезон в Краснодарском крае в самом разгаре. Июль традиционно остается популярным месяцем для отдыха у моря. Пляжи на побережье заполняются туристами. А кое-где с трудом можно найти место. В Кабардинке и Архипо-Осиповке желающим позагорать и окунуться в морской воде приходится приходить засветло, чтобы успеть кинуть лежак.

Обстановка в Геленджике. Фото: Жизнь на море

В Анапе на 1 июля открыты 58 пляжей. На них устанавливают навесы и лежаки. Аренда шезлонга - от 400 рублей за день. Морская вода у берегов курорта чистая. Там, где пляжи засыпаны новым песком, можно отдыхать без опаски для здоровья.

Обстановка в Витязево. Фото: Жизнь на море

Только вот заходить в воду не всегда приятно. Берега Анапы укутаны камкой. Зеленые водоросли замечены на центральных пляжах курорта. Но туристы с юмором относятся к этим неудобствам. Некоторые даже принимают ванны из водорослей прямо на берегу - говорят, полезно для здоровья.

Камка на центральном пляже в Анапе. Фото: скриншот видео

В Сочи пляжи постепенно наполняются людьми. Туристы отдыхают на бесплатных территориях и арендуют бунгало и лежаки для комфортного отдыха. Но он не всегда проходит гладко. Стычки между отдыхающими попадают в сеть регулярно. Об одном таком конфликте рассказала туристка в своих соцсетях. К ней подошла женщина и высказала претензию за слишком открытый купальник. По словам возмущенной посетительницы пляжа, загорать надо в более закрытом наряде, чтобы не смущать чужих мужей.

Еще одна ситуация произошла в Адлере. Там на пляж пришла девушка вместе с собакой. Дружелюбный питомец сразу же подбежал к пожилой паре и стал обнюхивать их вещи. Это возмутило пенсионеров. После перебранки они ушли, обматерив хозяйку собаки. К слову, выгул собак на пляжах в Краснодарском крае запрещен. За нарушение можно получить штраф.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Обстановка на пляжах Краснодарского края 1 июля

Ейск - +27 градусов

Должанская - +27 градусов

Приморско-Ахтарск - +27 градусов

Анапа - +23 градуса

Новороссийск - +25 градусов

Геленджик, Туапсе, Сочи - +24 градуса.