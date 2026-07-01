В дверь постучался не Серкан Болат. Краснодарку под видом жаждущего свидания турецкого актера обманул нигериец

Нигериец обманул девушку под видом известного турецкого актера

Любовь, казалось, «постучалась в дверь» к жительнице Краснодара. В одном из мессенджеров написал сам турецкий актер Керем Бюрсин. Артист известен по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», популярном и в России.

Так завязалось бурное романтическое общение. Несколько месяцев девушка переписывалась с «актером». Поводов не верить ему, казалось бы, не было. Собеседник присылал фотографии и видео. А в какой-то момент зашла речь о личной встрече. «Актер» был готов прилететь к возлюбленной в Россию. Но чтобы долгожданное свидание состоялось, требовалась немаленькая сумма от самой девушки – 3 млн рублей.

«Деньги она переводила якобы менеджеру артиста и предназначались они для обеспечения конфиденциальности, безопасности и решения вопросов с миграционной службой», – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Но вскоре девушка поняла, что все это время общалась с аферистом. Оказалось, что краснодарку обманул нигериец Айро Чинеду Эммануэль. Именно он представился жаждущим общения и встречи турецким актером. А для правдоподобности отправлял фотографии и видео, созданные с помощью нейросетей.

Получив деньги, иностранец начал обналичивать их. 3 млн рублей снимали через банкоматы в Москве. Для этого подсудимый привлек своих знакомых, которые не подозревали, что деньги получены обманом.

В суде же Айро Чинеду Эммануэль заявил, что вообще не знает девушку. Деньги, по словам подсудимого, ему переводил знакомый, который помогал материально его семье в Африке.

Но вина нигерийца была доказана, а Первомайский районный суд Краснодара признал иностранца виновным. Дверь из исправительной колонии общего режима закрыта для него на 3,5 года. Кроме того, с иностранца взыскали 3 036 080 рублей – сумма причиненного девушке ущерба.

«Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения судебного акта. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.