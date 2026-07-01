«Учитель называл «существом» и подстрекал ребят на разборки»: Четвероклассника травили всем классом при одобрении педагогов в Сочи

Мальчика травили всем классом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Учеба в начальной школе для Андрея (имя изменено. - Прим. ред.) стало настоящим испытанием на прочность. В большом коллективе - а в классе учится более 40 человек - его выбрали мальчиком для битья. Это началось еще в 1-го классе, тогда происходили мелкие стычки. Но в конце 4-го класса травля достигла серьезных масштабов.

«Мы давно начали беспокоиться. Сын жаловался, что к нему относятся плохо. Ходили к классному руководителю, подключился школьный психолог, но ничего не менялось», - рассказала «КП»-Кубань» мама мальчика Мария.

Последней каплей стал перелом мизинца в декабре 2025 года. Один из одноклассников держал Андрея за руки, а другой выкручивал палец. Но администрация школы осталась в стороне от конфликта. Не получив поддержки, родители решили сами выяснить, что происходит в классе и дали сыну диктофон.

А в конце учебного года произошло то, что заставило родителей мальчика серьезно задуматься о его переводе в другую школу.

«Это было на уроке физкультуры. Ребята баловались, а учитель физкультуры почему-то подумал на сына. При всем классе он стал его называть «существом, не мужчиной» и подначивал детей, чтобы они разобрались с сыном», - говорит Мария.

Ребята послушали учителя. После уроков все высыпали на школьный двор, где окружили мальчика с угрозами.

«Они говорили, что разобьют ему голову. А сын кричал им: «За что? Почему вы бьете меня?»

Спасли сына от расправы родители. К счастью, в этот момент они подъехали к школе, и все разбежались.

«Я считаю, что учитель должен быть уволен после того, что произошло. А он только получил дисциплинарное наказание, насколько мне известно. Такой педагог не должен работать в школе», - считает женщина.

После того как история травли попала в социальные сети, Следственный комитет завел уголовное дело. Сейчас следователи разбираются в школьном конфликте, который не смогли уладить учителя.

«Следователем проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела руководителем СКР по Краснодарскому краю поставлен на контроль в аппарате следственного управления», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Мария планирует перевести сына в другую школу - учиться в этом классе ее сын больше не сможет. Теперь травлю в соцсетях начали родители его одноклассников. Они запустили хештег #андрейуходи и требуют, чтобы мальчик больше не возвращался в школу.