Краснодарский «Хогвартс». Школа для одаренных детей «Поколение» готовится к набору первых учеников

В Краснодаре завершается приемная кампания в школу для талантливых детей «Поколение», созданную по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. В сентябре 2025 года учебное заведение примет своих первых 800 учащихся.
«Инновационная школа откроет свои двери уже 1 сентября. Проект нацелен на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере науки, технологий и инженерии. В первый учебный год мы примем 800 ребят из 5–8-х и 10-х классов, прошедших индивидуальный отбор. В перспективе число учеников вырастет до 1100 человек, при этом для 600 из них будет организовано круглосуточное пребывание», - пояснил министр образования и науки края Сергей Пронько.
Как сообщили в Министерстве образования Краснодарского края, уже поступило 737 заявок от желающих пройти испытания в новое образовательное учреждение.
«Прием документов проходил с 15 июня по 4 июля. Абитуриентам необходимо было предоставить пакет документов, включающий грамоты и выписки с оценками за последний учебный год, а также свидетельство о рождении, данные родителей, места проживания», – пояснил начальник управления общего образования министерства образования и науки Краснодарского края Андрей Колчанов.
Подать заявку можно было лично, через личный кабинет на сайте учреждения или почтой. После обработки данных руководство школы направит кандидатам приглашения на экзамены.
Вступительные испытания пройдут в несколько этапов. С 10 по 11 августа ученикам 5–8 и 10 классов предстоит пройти 45-минутное тестирование по математике и русскому языку. Те, кто успешно преодолеет этот этап, будут допущен к комплексным экзаменам, которые состоятся 15–16 августа. Младшим классам необходимо будет подтвердить знания по базовым предметам, а старшеклассникам - сдать также профильные дисциплины (информатику, литературу, историю, физику или химию). Кроме того, все кандидаты пройдут 20-минутный психологический тест. Оценка будет проводиться по балльной системе, а за отличную успеваемость в школьном аттестате предусмотрены дополнительные баллы.
О результатах зачисления объявят в конце августа. Стоит отметить, что без конкурса могут поступить победители Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, информатике, биологии, химии, литературе, истории, МХК и другим направлениям. Курирует процесс набора Министерство образования и науки Краснодарского края.
Обучение будет организовано по четырем ключевым профилям: технологическому (IT и инженерно-математическое направление), естественно-научному (медико-биологическое и физико-химическое), агротехнологическому и гуманитарному. Обучение – шестидневное даже для учеников самых младших классов. В школе сразу предупреждают родителей – нагрузка на детей будет серьезной.
Школа-интернат «Поколение» станет уникальным образовательным проектом такого уровня в регионе. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, образовательный процесс будут координировать пять ведущих вузов края. Это позволит выявлять таланты на ранних этапах и обеспечит их плавный переход в высшие учебные заведения.
Инфраструктура школы впечатляет: 75 учебных кабинетов оснащены современными лабораториями и мастерскими. Здесь созданы центры искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем, лаборатории генетики, биотехнологий, точного земледелия и анализа данных. Помимо учебных зон, в здании предусмотрены два пищеблока, два медицинских пункта, спорткомплекс с 25-метровым бассейном, актовый зал, а также театральная и телестудии.
Распределение учеников в первый год обучения будет следующим: 125 пятиклассников, 150 шестиклассников, по 200 человек в 7-х и 8-х классах и 125 десятиклассников. Набор в 9-е и 11-е классы не предусмотрен. В 2027 году планируется увеличить общую численность учащихся до 1100 человек.
Школа работает по принципу интерната: для 600 иногородних ребят созданы условия для круглосуточного проживания. В кампусах оборудованы двух-, трех- и четырехместные комнаты с зонами для отдыха и учебы. Всем учащимся будут бесплатно предоставлены комплекты спортивной и школьной формы. В настоящее время идет формирование педагогического состава - будущие наставники также отбираются на конкурсной основе.
Школу для одаренных детей в Краснодаре начали строить в 2019 году. В процессе проектирования упоминалось другое ее название – «Наследие», но в итоге было выбрано «Поколение». Ее построили по подобию президентского лицея в Сириусе, который сейчас называют флагманом в образовании. Строительство обошлось бюджету региона в 6,4 млрд рублей. Обучение школьников, успешно прошедших все испытания, будет бесплатным.