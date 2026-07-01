Краснодарский «Хогвартс». Школа для одаренных детей «Поколение» готовится к набору первых учеников

Новую школу строили несколько лет. Фото: vk.com/pokolenie.school

В Краснодаре завершается приемная кампания в школу для талантливых детей «Поколение», созданную по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. В сентябре 2025 года учебное заведение примет своих первых 800 учащихся.

«Инновационная школа откроет свои двери уже 1 сентября. Проект нацелен на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере науки, технологий и инженерии. В первый учебный год мы примем 800 ребят из 5–8-х и 10-х классов, прошедших индивидуальный отбор. В перспективе число учеников вырастет до 1100 человек, при этом для 600 из них будет организовано круглосуточное пребывание», - пояснил министр образования и науки края Сергей Пронько.

Как сообщили в Министерстве образования Краснодарского края, уже поступило 737 заявок от желающих пройти испытания в новое образовательное учреждение.

«Прием документов проходил с 15 июня по 4 июля. Абитуриентам необходимо было предоставить пакет документов, включающий грамоты и выписки с оценками за последний учебный год, а также свидетельство о рождении, данные родителей, места проживания», – пояснил начальник управления общего образования министерства образования и науки Краснодарского края Андрей Колчанов.

Подать заявку можно было лично, через личный кабинет на сайте учреждения или почтой. После обработки данных руководство школы направит кандидатам приглашения на экзамены.

В школе обустроили один из самых крупных спортивных центров в регионе. Фото: vk.com/pokolenie.school

Вступительные испытания пройдут в несколько этапов. С 10 по 11 августа ученикам 5–8 и 10 классов предстоит пройти 45-минутное тестирование по математике и русскому языку. Те, кто успешно преодолеет этот этап, будут допущен к комплексным экзаменам, которые состоятся 15–16 августа. Младшим классам необходимо будет подтвердить знания по базовым предметам, а старшеклассникам - сдать также профильные дисциплины (информатику, литературу, историю, физику или химию). Кроме того, все кандидаты пройдут 20-минутный психологический тест. Оценка будет проводиться по балльной системе, а за отличную успеваемость в школьном аттестате предусмотрены дополнительные баллы.

О результатах зачисления объявят в конце августа. Стоит отметить, что без конкурса могут поступить победители Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, информатике, биологии, химии, литературе, истории, МХК и другим направлениям. Курирует процесс набора Министерство образования и науки Краснодарского края.

Лаборатории оснащены по последнему слову техники. Фото: vk.com/pokolenie.school

Обучение будет организовано по четырем ключевым профилям: технологическому (IT и инженерно-математическое направление), естественно-научному (медико-биологическое и физико-химическое), агротехнологическому и гуманитарному. Обучение – шестидневное даже для учеников самых младших классов. В школе сразу предупреждают родителей – нагрузка на детей будет серьезной.

Школа-интернат «Поколение» станет уникальным образовательным проектом такого уровня в регионе. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, образовательный процесс будут координировать пять ведущих вузов края. Это позволит выявлять таланты на ранних этапах и обеспечит их плавный переход в высшие учебные заведения.

Инфраструктура школы впечатляет: 75 учебных кабинетов оснащены современными лабораториями и мастерскими. Здесь созданы центры искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем, лаборатории генетики, биотехнологий, точного земледелия и анализа данных. Помимо учебных зон, в здании предусмотрены два пищеблока, два медицинских пункта, спорткомплекс с 25-метровым бассейном, актовый зал, а также театральная и телестудии.

Распределение учеников в первый год обучения будет следующим: 125 пятиклассников, 150 шестиклассников, по 200 человек в 7-х и 8-х классах и 125 десятиклассников. Набор в 9-е и 11-е классы не предусмотрен. В 2027 году планируется увеличить общую численность учащихся до 1100 человек.

Школа работает по принципу интерната: для 600 иногородних ребят созданы условия для круглосуточного проживания. В кампусах оборудованы двух-, трех- и четырехместные комнаты с зонами для отдыха и учебы. Всем учащимся будут бесплатно предоставлены комплекты спортивной и школьной формы. В настоящее время идет формирование педагогического состава - будущие наставники также отбираются на конкурсной основе.

Школу для одаренных детей в Краснодаре начали строить в 2019 году. В процессе проектирования упоминалось другое ее название – «Наследие», но в итоге было выбрано «Поколение». Ее построили по подобию президентского лицея в Сириусе, который сейчас называют флагманом в образовании. Строительство обошлось бюджету региона в 6,4 млрд рублей. Обучение школьников, успешно прошедших все испытания, будет бесплатным.