«Десятки семей остались без близких»: Родственники погибших от чачи-убийцы в Сочи готовят иски, чтобы взыскать ущерб с продавцов смертельной отравы

Всеволод Орлов до сих пор не может спокойно рассказывать о трагедии, которая произошла в его семье. Год назад его 69-летняя бабушка Татьяна, 57-летняя мама Галина и 42-летний дядя Александр погибли, попробовав кустарную чачу с сочинского рынка. Пострадала и жена дяди Татьяна, но врачи смогли спасти женщину.
Родные приехали на отдых на курорт из Подмосковья и решили отдохнуть на природе. С собой захватили бутылочку алкоголя. Распили немного - бутылку на четверых. Но даже пары стопок хватило, чтобы попасть в реанимацию.
«В их крови зашкаливал метанол. Он превышал норму в 100 раз!» - говорит Всеволод.
Чача с Казачьего рынка убила супругов из Комсомольска-на-Амуре. Дарья и Максим с двумя дочерьми ехали на поезде домой. В Сочи взяли бутылку алкоголя и распробовали в поезде. Женщина выпила всего лишь стопку, но сразу же почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу в Воронежской области, где она скончалась. Следом умер супруг. Их дочери остались сиротами.
Всего жертвами отравы стали десять человек со всей страны, еще несколько смогли выкарабкаться после тяжелого отравления.
ПОКАЯЛИСЬ В СУДЕ
После первых сообщений о массовой гибели людей от сочинской чачи оперативники вышли на след распространителей алкоголя. Его готовили две женщины - 71-летняя Этери и ее внучка Олеся. Рецепт суррогата был прост - продавщицы закупали ингредиенты и смешивали их с водой. Полученную жидкость под видом домашнего вина продавали на рынке туристам и местным жителям.
Обе женщины были задержаны. Они признали свою вину и покаялись, теперь их ждет суд. Им предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней - 10 лет тюрьмы.
Задержаны также пятеро мужчин, которые причастны к продаже опасной чачи. Это Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян. Последний к тому же обвиняется в нелегальном изготовлении алкоголя в крупном размере.
«Моя семья признана пострадавшей. Мы готовим иски к продавцам и изготовителям чачи, а также к органам, которые должным образом не контролировали сбыт алкогольной продукции на Казачьем рынке в Сириусе. Это может сделать каждый, пострадавших несколько десятков, кто-то потерял родителей, кто-то детей...Это невосполнимая утрата», - рассказал в разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань» Всеволод Орлов.
ДЕЙСТВОВАЛА ОРГАНИЗОВАННАЯ БАНДА
Первое заседание суда назначено на 3 июля в Сочи.
«Я хочу, чтобы все виновные получили справедливое наказание и чтобы суд назначил его каждому подсудимому в соответствии с его ролью. Тут действовала целая банда. Эти люди должны получить реальные сроки за гибель людей», - считает Всеволод.
Сам Казачий рынок, где еще год назад можно было купить смертельную чачу, снесен. Это место пока пустует.
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