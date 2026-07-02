«Десятки семей остались без близких»: Родственники погибших от чачи-убийцы в Сочи готовят иски, чтобы взыскать ущерб с продавцов смертельной отравы

Первыми жертвами чачи-убийцы стали члены одной семьи - Галина Орлова, а также Татьяна и Александр Мухины. Фото: личный архив семьи

Всеволод Орлов до сих пор не может спокойно рассказывать о трагедии, которая произошла в его семье. Год назад его 69-летняя бабушка Татьяна, 57-летняя мама Галина и 42-летний дядя Александр погибли, попробовав кустарную чачу с сочинского рынка. Пострадала и жена дяди Татьяна, но врачи смогли спасти женщину.

Родные приехали на отдых на курорт из Подмосковья и решили отдохнуть на природе. С собой захватили бутылочку алкоголя. Распили немного - бутылку на четверых. Но даже пары стопок хватило, чтобы попасть в реанимацию.

«В их крови зашкаливал метанол. Он превышал норму в 100 раз!» - говорит Всеволод.

Чача с Казачьего рынка убила супругов из Комсомольска-на-Амуре. Дарья и Максим с двумя дочерьми ехали на поезде домой. В Сочи взяли бутылку алкоголя и распробовали в поезде. Женщина выпила всего лишь стопку, но сразу же почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу в Воронежской области, где она скончалась. Следом умер супруг. Их дочери остались сиротами.

Всего жертвами отравы стали десять человек со всей страны, еще несколько смогли выкарабкаться после тяжелого отравления.

ПОКАЯЛИСЬ В СУДЕ

После первых сообщений о массовой гибели людей от сочинской чачи оперативники вышли на след распространителей алкоголя. Его готовили две женщины - 71-летняя Этери и ее внучка Олеся. Рецепт суррогата был прост - продавщицы закупали ингредиенты и смешивали их с водой. Полученную жидкость под видом домашнего вина продавали на рынке туристам и местным жителям.

Обе женщины были задержаны. Они признали свою вину и покаялись, теперь их ждет суд. Им предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание по ней - 10 лет тюрьмы.

Задержаны также пятеро мужчин, которые причастны к продаже опасной чачи. Это Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян. Последний к тому же обвиняется в нелегальном изготовлении алкоголя в крупном размере.

«Моя семья признана пострадавшей. Мы готовим иски к продавцам и изготовителям чачи, а также к органам, которые должным образом не контролировали сбыт алкогольной продукции на Казачьем рынке в Сириусе. Это может сделать каждый, пострадавших несколько десятков, кто-то потерял родителей, кто-то детей...Это невосполнимая утрата», - рассказал в разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань» Всеволод Орлов.

ДЕЙСТВОВАЛА ОРГАНИЗОВАННАЯ БАНДА

Первое заседание суда назначено на 3 июля в Сочи.

«Я хочу, чтобы все виновные получили справедливое наказание и чтобы суд назначил его каждому подсудимому в соответствии с его ролью. Тут действовала целая банда. Эти люди должны получить реальные сроки за гибель людей», - считает Всеволод.

Сам Казачий рынок, где еще год назад можно было купить смертельную чачу, снесен. Это место пока пустует.

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