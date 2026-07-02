Фото: скриншот видео из соцсетей

1 июля, казалось бы, обычный пассажирский рейс Москва - Сочи превратился в грандиозную концертную площадку. Для пассажиров организовали выступление звезд российской эстрады прямо на борту лайнера. Так необычно организаторы отметили старт музыкального фестиваля Aguteens.

Когда самолет набрал высоту, в салоне, загрузка которого составляла 100%, началось шоу. Леонид Агутин и Владимир Пресняков, к которым присоединилась Наталья Подольская, представили пассажирам программу из своих самых известных хитов. Живой звук на высоте десяти тысяч метров создал невероятную атмосферу: обычный перелет на курорт стал для людей одним из самых ярких впечатлений года.

Агутин и Пресняков спели в самолете

«Рейс SU1070 Москва - Сочи сегодня прошел под музыку Владимира Преснякова. Для пассажиров прозвучали сольные хиты и дуэты с Леонидом Агутиным», - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, пассажиры и бортпроводники не остались в стороне. Вместо привычного спокойного полета салон наполнился пением и танцами. Люди подпевали любимым артистам, снимали происходящее на телефоны и поддерживали музыкантов овациями.

«Стюардесса по имени Жанна…» - разлеталось по салону. А лучшей подтанцовкой для этого известного трека стали красавицы-стюардессы в яркой форме.

Этот музыкальный рейс - эффектный пролог к фестивалю Aguteens, который проходит в Сочи с 1 по 11 июля. Подобные акции не только задают праздничное настроение, но и делают авиаперелеты более эмоциональными и запоминающимися событиями, стирая границы между артистами и их аудиторией. К слову, год назад Агутин тоже устроил шоу на высоте.

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