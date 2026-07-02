Фото: пресс-служба администрации Сочи

В разгар летнего сезона Сочи столкнулся с резким ростом потребления автомобильного топлива. Но, как сообщили в мэрии курорта, автозаправочные станции Сочи функционируют в штатном режиме, адаптируясь к условиям повышенного спроса в пик турсезона.

Ситуация с бензином в Сочи 2 июля 2026 года

По данным на 2 июля из 58 АЗС города 53 исправно отпускают топливо, четыре закрыты на плановый ремонт, и лишь на одной временно нет бензина.

Наплыв автотуристов и ажиотаж в соцсетях привели к очередям на АЗС. В ответ на это мэрия Сочи совместно с крупнейшими топливными операторами оперативно скорректировала работу заправочных комплексов. Власти уверяют: запасы горючего на курорте достаточны, а временные ограничения введены исключительно для борьбы с паникерами и спекулянтами.

Где заправиться в Сочи 2 июля 2026

На территории Большого Сочи расположено 58 автозаправочных станций. На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом:

53 АЗС работают в штатном режиме и стабильно отпускают топливо.

4 АЗС находятся на плановой реконструкции или ребрендинге.

1 АЗС временно ожидает поставки горючего.

По видам топлива доступность распределилась так: премиальный АИ-100 есть на 30 станциях, народные АИ-95 и АИ-92 доступны на 39 заправках, а дизельное топливо (ДТ) можно приобрести на 47 объектах.

Как работают заправки в Сочи

Восемь заправок сетей «Газпромнефть» и «НТК» сегодня отпускают только дизтопливо и сжиженный газ. Для удобства автомобилистов мэрия опубликовала адреса этих станций и ближайшие к ним альтернативные АЗС:

- ул. Урожайная (альтернатива — «Лукойл» на этой же улице);

- ул. Батумское шоссе (альтернатива — «Лукойл» на этой же улице);

- ул. Декабристов (альтернатива — «Роснефть» на ул. Магнитогорской);

- ул. Калараша (альтернатива — «Роснефть» на ул. Победы);

- ул. Виноградная (альтернатива — «Роснефть» на этой же улице);

- ул. Сухумское шоссе (альтернатива — «Роснефть» на ул. Володарского);

- ул. Кирпичная (альтернатива — «Лукойл» на ул. Ленина);

- п. Хобза, ул. Магнитогорская, 4д (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской).

На плановый ремонт временно закрыты заправки в поселке Якорная Щель, на улицах Виноградной, Авиационной и на Батумском шоссе. На каждой из этих локаций в непосредственной близости работают альтернативные станции «Лукойл» или «Роснефть».

Лимиты на покупку топлива в Сочи

Для стабилизации рынка и пресечения попыток перепродажи топлива крупнейшие АЗС ввели временные количественные ограничения на отпуск нефтепродуктов в один чек. Продажа бензина и дизеля в канистры временно заблокирована или строго ограничена.

Действующие лимиты на одну машину:

«Роснефть»: максимум 30 литров бензина и 30 литров дизеля.

«Лукойл»: максимум 20 литров бензина и 60 литров дизеля.

«Газпромнефть» и «Газпром»: максимум 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

Комментарий властей по ситуации с бензином в Сочи

В мэрии Сочи заверяют, что в городе есть необходимые запасы топлива.

«Администрация Сочи держит ситуацию на контроле и просит автовладельцев отнестись с пониманием, не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и не скупать топливо сверх необходимой нормы потребления», – говорится в сообщении властей.

Скупка топлива сверх нормы лишь усложняет логистику поставщикам. По мере спада пикового спроса лимиты на АЗС будут скорректированы.