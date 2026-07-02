Кубань накроет непогода: в регионе ждут крупный град и подъем уровня рек

Дожди надвигаются на регион Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Росгидрометцентр России распространил бюллетень опасных и неблагоприятных явлений по регионам страны. В нем отдельно отмечен Юг России, куда в ближайшие дни придет непогода. На Краснодарский край и Ростовскую область надвигаются грозовые дожди. В некоторых районах пройдет град.

- Прогнозируются сильный дождь, ливень и крупный град, - с пометкой «опасное явление» распространили информацию и в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС края.

Когда ждать дождь на Кубани

По данным погодных агрегаторов, первые дожди в Краснодаре и районах края возможны уже в пятницу, 3 июля. Но главный удар непогоды, по предварительным расчетам, придется на 5 июля. Именно в этот день ожидается пик осадков. Из-за мощной облачности и грозовых туч жара отступит: температура в регионе может снизиться примерно с 30 до 25 градусов.

На Кубани такие погодные эпизоды часто сопровождаются порывистым ветром, резким ухудшением видимости на дорогах и скоплением воды в низинах. На побережье, а также горных и предгорных районах сильные дожди опасны подъемом уровня воды в реках и ручьях, размывом грунтовых дорог и ухудшением условий на маршрутах.

- С 3 по 5 июля на юго-западных притоках реки Кубань, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри и в нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили синоптики.

ВАЖНО!

Непогода затронет не только Краснодар, но и курортные территории края. Для туристов это значит одно: планы на пляж, прогулки, поездки в горы и экскурсии лучше сверять с актуальным прогнозом.

Если началась гроза, лучше не выходить на сложные тропы, не парковать машину под деревьями и не пережидать непогоду у рекламных конструкций или линий электропередачи.

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