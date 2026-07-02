Новый краевой закон о торговле: Что будет с магазинами во дворах на Кубани

Все торговые объекты ввели под единый закон Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если рядом с частным домом появился ларек, павильон или небольшой магазин, далеко не всегда было понятно, кто разрешил ему работать и проверяет ли его вообще кто-нибудь. Теперь ситуация должна измениться. Законодательное собрание Краснодарского края приняло закон, который распространяет единые правила размещения нестационарных торговых объектов не только на государственные и муниципальные земли, но и на участки, находящиеся в частной собственности.

Для большинства жителей эта новость звучит сложно. Но если перевести юридический язык на обычный, смысл довольно простой: раньше владельцы киосков и павильонов на частной земле во многих случаях находились вне общего порядка размещения таких объектов. Теперь для них также будут действовать единые требования.

Важно сразу отметить, что новый закон не касается капитальных зданий. Если магазин построен как полноценное помещение с фундаментом и введен в эксплуатацию по всем правилам, например супермаркет или магазин федеральной сети, он продолжит работать в прежнем режиме. Новые нормы распространяются только на нестационарные торговые объекты - киоски, ларьки, торговые павильоны и другие временные конструкции, которые не имеют прочной связи с землей.

До принятия федерального закона в начале 2026 года регионы фактически не могли полноценно регулировать размещение таких объектов на частной земле. Теперь это право передано субъектам России. Краснодарский край одним из первых привел свое законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Новый закон касается торговли на частной земле Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главное изменение заключается в том, что теперь все нестационарные торговые объекты должны включаться в единую муниципальную схему размещения. Порядок их согласования, перечень необходимых документов и требования к работе определит краевой департамент потребительской сферы.

По сути, теперь не получится просто установить торговый павильон на частном участке и работать без учета общих требований. Для всех будут действовать одинаковые правила независимо от того, кому принадлежит земля.

- На практике контрольные органы регулярно сталкивались с серьезной проблемой. Объекты, расположенные на частных землях, зачастую выпадали из общего регулирования. Прикрываясь статусом частной собственности, отдельные владельцы создавали территорию, где контроль был значительно слабее. Новый закон устраняет эту правовую асимметрию и делает требования едиными для всех, - рассказал «КП»-Кубань» политолог и экономист, старший преподаватель КубГУ Иван Чумаков. - Сегодня вопрос касается прежде всего безопасности покупателей. Если на муниципальной земле действуют санитарные, противопожарные требования и правила благоустройства, то логично, чтобы такие же стандарты соблюдались и на частных участках. Единые правила позволяют повысить качество торговли и сделать рынок более прозрачным.

Для обычных покупателей это означает, что законные торговые точки продолжат работать. Если павильон соблюдает санитарные нормы, требования пожарной безопасности, имеет необходимые документы и включен в схему размещения, никаких проблем для него возникнуть не должно. А вот стихийные киоски и павильоны, которые появились без соблюдения установленных требований, уже не смогут оставаться вне контроля. Владельцам таких объектов придется привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами.

При этом новый закон не означает массового закрытия магазинов возле домов. Он не запрещает торговлю и не ликвидирует привычные для кубанцев точки в шаговой доступности. Его задача - сделать так, чтобы все временные торговые объекты работали по единым требованиям, независимо от того, находится ли земля в муниципальной или частной собственности.

Комментарий юриста

На мой взгляд, этот закон многие ошибочно воспринимают как закон «о ларьках». На самом деле, он о другом. До сих пор существовала правовая ситуация, при которой размещение нестационарных торговых объектов зависело не столько от их назначения, сколько от того, на чьей земле они находились. Если киоск располагался на муниципальном участке, он подчинялся муниципальной схеме размещения и соответствующим требованиям. Если аналогичный объект находился на частной земле, возможности органов местного самоуправления по его регулированию были существенно ограничены. Фактически новый закон устраняет этот правовой дисбаланс и теперь правила становятся едиными независимо от формы собственности на земельный участок, - рассказал «КП»-Кубань» управляющий партнер адвокатского бюро "Правовой статус" Алексей Иванов. - Что касается магазинов федеральных сетей, например, «Пятерочки», «Победа», расположенных на частной территории, то автоматически незаконными они не становятся. Здесь принципиальное значение имеет не собственность на землю, а правовой статус самого объекта. Если магазин расположен в капитальном здании, являющемся объектом недвижимости, новый закон на него, как правило, не распространяется. Если же торговля осуществляется через нестационарный объект – киоск, павильон или иную конструкцию, не относящуюся к объектам капитального строительства, тогда применяться будут уже новые правила.