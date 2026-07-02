Новые правила будут действовать до стабилизации поставок топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева выработала пакет оперативных мер для стабилизации работы автозаправок. Решения призваны ускорить логистику и уменьшить очереди на АЗС в период перестройки поставок.

Новые правила продажи бензина в Краснодарском крае 2 июля 2026 года

Что меняют. Муниципалитеты получили указание навести порядок у колонок — привлекать волонтёров и казацкие формирования для регулирования трафика и очередей.

Владельцам АЗС рекомендовано выделить время (03:00–06:00) для обслуживания только экстренных, оперативных и коммунальных машин; для регулярных пассажирских перевозок и техники регоператоров лимиты предлагается снять.

В оперативный штаб внесено предложение полностью запретить отпуск топлива в канистры и другие ёмкости.

Новые правила продажи бензина в Краснодарском крае 2 июля 2026 года

Рабочая группа заседает ежедневно; в нее входят представители краевых министерств, муниципалитетов и отраслевых компаний. Власти также призывают предприятия оптимизировать расход топлива.

Меры носят рекомендательный характер и рассчитаны на период восстановления стабильных поставок.