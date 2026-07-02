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Рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева выработала пакет оперативных мер для стабилизации работы автозаправок. Решения призваны ускорить логистику и уменьшить очереди на АЗС в период перестройки поставок.
Что меняют. Муниципалитеты получили указание навести порядок у колонок — привлекать волонтёров и казацкие формирования для регулирования трафика и очередей.
Владельцам АЗС рекомендовано выделить время (03:00–06:00) для обслуживания только экстренных, оперативных и коммунальных машин; для регулярных пассажирских перевозок и техники регоператоров лимиты предлагается снять.
В оперативный штаб внесено предложение полностью запретить отпуск топлива в канистры и другие ёмкости.
Рабочая группа заседает ежедневно; в нее входят представители краевых министерств, муниципалитетов и отраслевых компаний. Власти также призывают предприятия оптимизировать расход топлива.
Меры носят рекомендательный характер и рассчитаны на период восстановления стабильных поставок.