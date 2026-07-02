Пострадали два человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский автобус сообщением "Минск-Анапа" попал под удар украинского БПЛА. Это произошло у села Красная Горка в Брянской области.

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Известно, что в салоне находились 14 человек - 12 пассажиров и 2 водителя. Два человека получили ранения, это жители Гомельской области Белоруссии. Их жизни ничего не угрожает, у них травмы легкой степени тяжести, сообщает белорусский телеканал "Первый информационный".

Губернатор Брянской области сообщил, что шесть россиян, находившихся в автобусе во время атаки, эвакуированы. Они размещены в ПВР.

После атаки украинского БПЛА на пассажирский автобус следователи завели уголовное дело.

"На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВСУ, а также всех обстоятельств произошедшего. Пассажиры автобуса эвакуированы", - рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.