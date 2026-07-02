Просил 50 млн за смягчение приговора: На судью из Сочи заведут уголовное дело за взятки

Судья брал взятки в особо крупном размере. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На судью из Сочи заведут уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Представление о даче такого согласия направлено председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей России.

Следствие установило, что Сергей Богданович, который уже находится в отставке, получил через посредников 25 млн из 50 запрошенных за смягчение приговора Сафарбию Напсо. Судья обещал, что дело подсудимого будет рассмотрено в особом порядке без получения реального срока. "Сделка" проходила на одном из АЗС курорта с участием посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко.

"По результатам проверки Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Богдановича по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба Следкома.

В настоящее время процессы в отношении Зенина и Нестеренко уже идут в суде. Уголовное дело в отношении Хребтенко выделено в отдельное производство.