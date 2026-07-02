Агрессивная обезьяна убила жительницу Адыгеи: Животное искусало женщине ноги

Внука погибшей женщины доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла в Адыгее днем 2 июля. Агрессивная обезьяна напала на местную жительницу и искусала ее до смерти.

84-летняя женщина проживала в садоводческом товариществе Тахтамукайского района. Бабушка вышла покормить животное – вольер с обезьянами находился здесь же, на территории частного дома. А пенсионерка ухаживала за ними.

Но, в очередной раз открывая вольер, женщина не убедилась в безопасности своих действий. В этот момент примат выскочил из клетки и напал на бабушку. Обезьяна искусала женщине нижние конечности – настолько сильно, что пострадавшая скончалась на месте.

Обезьяна напала и на 39-летнего внука женщины. Мужчина получил повреждения различной степени тяжести – его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении внучки погибшей женщины. Именно ей принадлежат экзотические животные, одно из которых убило бабушку. Как выяснилось, обезьяны содержались на территории частного дома незаконно. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Следователями и криминалистами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов в сфере правового регулирования содержания экзотических животных», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.