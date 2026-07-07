Вот так поворот: На перекрестке ул. Азовской и Красных Партизан в Краснодаре изменили схему движения

Перекресток Азовская-Красных Партизан. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Краснодара продолжают борьбу с пробками, обновляя схемы движения транспорта. Так, на перекрестке Азовской и Красных Партизан появилась новая левоповоротная полоса. Она разделит потоки, следующие по разным направлениям. Водители могут быстро свернуть налево, на ул. Азовскую с Красных Партизан, а тем, кто движется прямо, в центр города, не нужно будет ждать своей очереди для проезда.

С 7 июля изменили схему движения на пересечении Азовской и Красных Партизан. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Вводимые изменения основываются на обследованиях, проведенных совместно с научным институтом. Они направлены на улучшение дорожно-транспортной ситуации при движении в центр Краснодара. Так, по результатам анализа на перекрестке с ул. Азовской габариты проезжей части позволяют сделать пятую полосу», - рассказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Изменения начали действовать с 7 июля. На перекрестке наладили работу светофора и обновили дорожную разметку для удобства водителей.

Это один из самых оживленных перекрестов в микрорайоне. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Это не единственное новшество, которое появится в этом районе. С 10 июля на участке ул. Красных Партизан от ул. 3-я Линия до проезда 3-й Линии вместо «островка безопасности» появится полоса для движения. В этот же день на пересечении ул. Красных Партизан и Трубилина перенесут пешеходный переход по Трубилина ближе к перекрестку. Также добавят переход на съезде с Красных Партизан на Трубилина.

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