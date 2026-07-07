Топливо продают по лимитам Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре продолжается работа по нормализации снабжения топливом.

Где заправиться в Краснодаре 7 июля 2026 года

По состоянию на утро 7 июля в краевом центре открыты 65 автозаправочных станций. Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара опубликовал актуальный список доступных АЗС, чтобы помочь водителям спланировать поездки и избежать лишнего ожидания в очередях.

Ситуация на заправках Краснодара:

• АИ-92: доступен на 37 станциях;

• АИ-95: в наличии на 36 АЗС;

• АИ-100: представлен на 18 точках;

• Дизельное топливо (ДТ): можно приобрести на 57 заправках.

Среди работающих операторов — «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Rusoil», «Teboil», «Татнефть» и другие сети. С полным перечнем улиц, где расположены открытые заправки, можно ознакомиться в сводке МЦУ. Стоит учитывать, что на ряде станций собственники ввели ограничения: заправка производится строго в бак автомобиля, без отпуска в канистры.

Ситуация на АЗС Краснодара

На данный момент 38 АЗС временно приостановили отпуск горючего, еще 11 объектов находятся на плановом ремонте или ребрендинге. Ситуация на рынке мониторится в круглосуточном режиме на всех уровнях власти. Власти Краснодара настоятельно просят горожан и гостей краевой столицы не скупать топливо «впрок». Такой подход позволит снизить ажиотажный спрос, сократить время ожидания на АЗС и обеспечить доступность бензина для всех участников движения.