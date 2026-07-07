Пообещали прибавку к пенсии за 2,5 миллиона: Полиция Кубани ищет обокравшую женщину курьершу мошенников по фотороботу

Полицейские ищут мошенницу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Схема стара как мир, но работает безотказно. И жертвами всегда становятся те, кто меньше всего защищен - пожилые люди. 76-летняя жительница Красноармейского района Кубани поверила в «прибавку к пенсии» и отдала незнакомой девушке 2,5 миллиона рублей. Все, что копила годами. Теперь полиция ищет курьера по фотороботу.

Телефонный спектакль

Все началось с обычного звонка. На том конце провода - вежливый голос: «Вам положена прибавка к пенсии!». Бабушка обрадовалась. И ее уже расположили. Дальше - больше. Подключились еще двое. Один якобы из Центробанка, второй - из полиции. Трио убедило пенсионерку: пенсия обязательно вырастет, но ее деньги в опасности, их срочно нужно спасать. Способ «спасения» - передать наличные курьеру для «экспертизы подлинности».

Женщина собрала все свои сбережения - 2,5 миллиона рублей, - приехала в Краснодар и отдала пакет незнакомке. Всё, как в кино.

По горячим следам полицейские составили фоторобот разыскиваемой. На вид девушке 25–30 лет, славянская внешность, рост 165–170 см, тёмные волосы. Была одета в чёрные штаны, тёмную блузку и чёрную обувь.

Фоторобот женщины, обокравшей бабушку/ ГУВД по Краснодарскому краю

Полиция просит всех, кто узнал эту девушку, позвонить по телефонам 02, 102 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

За последние недели это уже не первый случай, когда мошенники используют курьеров для обналичивания денег доверчивых пенсионеров. Только в этом месяце полиция разыскивала похожих посыльных в Крымске и в Краснодаре. Схема везде одна: звонок от «сотрудника» госструктуры, история о «спасении денег», встреча с курьером - и человек остается ни с чем.

«Никакие сотрудники Пенсионного фонда, Центробанка или правоохранительных органов не будут звонить вам с просьбой передать деньги через курьера. Это 100% мошенничество. Если вам позвонили с подобным предложением - кладите трубку и немедленно звоните в полицию по телефону 102», - обращается ко всем в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Одна минута разговора может стоить всех накоплений.