Встал на защиту детей и женщин: В Краснодаре наградили героя СВО, спасшего людей в торговом центре

Александр Воевода награжден почетной грамотой администрации и Думы Краснодара. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Вставать на защиту людей Александру Воеводе не впервой. Он - профессиональный военный, несколько раз был на СВО. А 20 июня, когда на торговый центр на Западном обходе, было совершено нападение, первым обезвредил 19-летнего парня с мачете.

- Я увидел, как он побежал в сторону детского игрового центр. Жену и сына - мы пришли встречать его день рождения - я отправил в магазин, а сам побежал за ним", - рассказывал "КП"-Кубань"Александр после происшествия.

Забежав в помещение, мужчина увидел, со напавший разжег огонь на столе в кафе и ринулся к нему. Между ними оказалась девочка. Она была на качелях. Александр снял ее с аттракциона и подошел к парню. Он послушно лег на пол, а мужчина скрутил ему руки, перевязал ремнем и передал полицейским.

За проявленную смелость Александр Воевода был награжден ведомственной медалью Следственного комитета "Доблести и отвага". Маргарита Симоньян вручила ему 1 млн рублей - это премия в память об ее ушедшем суде Тигране Кеосаяне.

А сегодня глава Краснодара встретился с героем и наградил его почетной грамотой и ноутбуком.

– Вы – настоящий герой, который в тот трагический день, не побоявшись ничего, встал на защиту детей, женщин. Благодаря вашей самоотверженности были спасены жизни посетителей торгового центра, сохранено их здоровье. Спасибо Вам большое за подвиг, – сказал глава города Евгений Наумов.

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