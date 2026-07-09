Следите за здоровьем без стресса

Перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется. Фото: sogaz-med.ru

Современная российская превентивная медицина строится на профилактике: диспансеризации (в том числе углублённой и по оценке репродуктивного здоровья), профилактическом осмотре и диспансерном наблюдении. Все эти мероприятия включают утверждённый комплекс обследований. Их цель – выявить заболевания на ранней стадии, определить факторы риска, а также установить группу здоровья (их три) и группу диспансерного наблюдения.

ВАЖНО!

Если возникли сложности при прохождении диспансерного наблюдения: не назначают положенные обследования в предусмотренном объеме, или вы долго их ожидаете, не откладывайте – обратитесь за помощью в свою страховую компанию, оформившую вам полис ОМС.

Достаточно позвонить по телефону, представители страховой свяжутся с медицинской организацией и помогут получить положенную медицинскую помощь. Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

Кто нуждается в диспансерном наблюдении

«Диспансерное наблюдение – это не формальность и не дополнительные визиты в поликлинику. Оно необходимо людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто перенес тяжелые болезни, травмы или операции. Главная задача такого наблюдения – контролировать состояние пациента и, вовремя заметив изменения, скорректировать лечение и предупредить развитие осложнений. Особенно важно это для пациентов с несколькими хроническими заболеваниями, поскольку именно они находятся в группе наиболее высокого риска. К сожалению, многие прекращают наблюдение, если самочувствие улучшилось. Но именно регулярный контроль помогает сохранить здоровье и избежать серьезных последствий. Пациент имеет право на такое наблюдение в рамках ОМС, и если возникают сложности с его организацией, важно обратиться за поддержкой – в том числе к своей страховой медицинской организации», – отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Особого внимания требуют пациенты с сочетанием нескольких хронических заболеваний (в частности, сердечно сосудистых и других неинфекционных) – у них повышен риск смерти. Такие группы Минздрав определил как приоритетные для диспансерного наблюдения.

Что включает диспансерное наблюдение

Порядок диспансерного наблюдения утверждён Приказом Минздрава РФ № 168н от 15.03.2022: в нём перечислены заболевания-основания для наблюдения, специалисты, объём и кратность обследований в течение года. Наблюдение ведут врачи-терапевты и профильные специалисты: проводят осмотры, оценивают состояние, корректируют лечение, назначают обследования и реабилитацию, дают рекомендации по вторичной профилактике. Все данные фиксируют в Контрольной карте диспансерного наблюдения.

Как не пропустить приём

Пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению, приглашают на приём представители страховой медицинской организации. Они индивидуально информируют застрахованных с помощью смс-сообщений, звонков, электронной почты, формируют приоритетные группы и сопровождают пациентов – особенно тех, у кого диагностированы злокачественные новообразования. По данным «СОГАЗ-Мед», в зоне особого внимания – около 1,2 млн застрахованных с онкодиагнозами; из них на диспансерном наблюдении – около 73%.

КСТАТИ

Если вы видите на экране звонок от «СОГАЗ-Мед: страхование ОМС» – вам звонят представители этой страховой медицинской компании, чтобы пригласить пройти профилактические мероприятия.

Они помогают своевременно выявить опасные заболевания на ранних стадиях и минимизировать риски их развития. Тем самым сохранить и продлить здоровье граждан на долгие годы. Узнать больше о профилактике вы можете на сайте sogaz-med.ru или по телефону 8-800-100-07-02.

Пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению, приглашают на приём представители страховой медицинской организации – с помощью смс-сообщений, звонков, электронной почты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Страховые медицинские компании также контролируют своевременность, объём и качество диспансерного наблюдения. В 2025 году среди распространённых дефектов в онкологии и кардиологии – несоблюдение сроков обследований и приёмов, неполный объём диагностических и (или) лечебных мероприятий, т.е. несоблюдение сроков обследований, приемов специалистов, осуществление не в полной мере диагностических процедур.

«Перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется. Есть вопросы о системе ОМС или столкнулись с нарушениями: отказом в медпомощи по ОМС, затягиванием сроков обследования или намеками на платные услуги? Помните, что полис ОМС – это не просто документ для поликлиники, а также реальный инструмент для защиты прав в сфере здравоохранения. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», представители компании вам помогут. Бесплатно разберутся в ситуации и добьются положенного по закону лечения. Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис», – отметил генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Толстов.

Реклама, АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». ИНН 7728170427. Лицензия ОС №3230-01, erid: 2W5zFGwRC5F