Заведения Кубани вошли в обновлённый гастрономический путеводитель

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7 июля на торжественной церемонии в Сочи представили гастрономический путеводитель Ultima Guide по городам юга России. Его выпустила Яндекс Еда. Главные города Кубани стали центром винно-гастрономического туризма страны. Всего в путеводителе 51 ресторан и бар. Краснодарский край представлен Сочи, Краснодаром, Геленджиком и Новороссийском. Также в «южном» гиде доступны заведения Ростова-на-Дону.

— Гид поможет пользователям быстрее находить лучшие места, а заведениям — быть в списке рекомендованных к посещению мест, — сообщили авторы проекта.

В список лучших ресторанов вошли 49 заведений. Многие из них работают с локальными ингредиентами и развивают гастрономические традиции южных регионов страны. Среди них, например, краснодарский ресторан «Скотина», где готовят из мяса и субпродуктов, например, костный мозг на сене. А в ресторане «Казак» в Ростове-на-Дону концепция основана на кулинарном наследии донских казаков: в меню есть традиционный таранчук со свининой и печёными овощами. В гид также вошли рестораны при винодельнях — «Шато де Талю» в Геленджике, где подают, например, виноград со снегом из козьего сыра, и «Винотеррия» в Новороссийске с блюдом «Камни Чёрного моря» — паштетом из камбалы, гребешка и форели.

В путеводителе также засветился краснодарский бар. Это «секретный» проект «Детектив, где Вы?» — найти вход в него помогают подсказки на стенах. И ростовский O.W.Grant — он вдохновлён фильмом-притчей «Трасса-60» и назван в честь одного из главных героев. Оба заведения готовят авторские коктейли.

Гид ранее был представлен в Сочи. В ежегодном переиздании обновился список ресторанов курортного города. Всего их 20: десять проектов — это новые заведения. Среди них — «Кашалот» с авторскими блюдами из рыбы и морепродуктов, итальянская траттория «Феттуччине», французская брассерия «Альпинисты» и «Хмели Сунели» с грузинской кухней. Свои позиции сохранили «Баран-Рапан», «Плакучая Ива» и «Яблоки печем».

По итогам голосования «Ресторанами года» стали Red Fox из Сочи, Leo Wine & Kitchen из Ростова-на-Дону и краснодарский «Рётэй». Краснодарский «Рётэй» получил награду за лучшую карту напитков. Также победили и два ресторана из Сочи: Red Fox в номинации превосходный сервис, а «Мамай-Кале» — в категории лучший интерьер.

Ресторанный гид, формировался на основе анализа данных, оценок пользователей и мнений гастроэкспертов. На первом этапе с помощью технологий искусственного интеллекта проанализировали порядка 7 тысяч заведений в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске и Ростове-на-Дону. При отборе учитывали более 100 параметров, включая отзывы гостей, посещаемость, интерес пользователей и частоту повторных заказов. В лонг-лист попали 878 заведений. На втором этапе участников оценивали более 14 тысяч пользователей и 44 локальных гастроэксперта. Они выставляли оценки по нескольким критериям, включая меню, интерьер и атмосферу. В путеводитель вошли рестораны и бары, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух этапов отбора.