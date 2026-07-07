Звезда «Золотого дна» Юлия Франц застряла над пропастью в горах Сочи на высоте небоскреба

Актриса с подругой точно пощекотали нервы. Фото: скриншот видео из соцсетей

Сочинские горы - место красивое, но коварное. Особенно когда погода меняется за считаные минуты, а ты в этот момент висишь над пропастью на высоте 60-этажного дома. Именно в такую переделку попала актриса Юлия Франц, знакомая миллионам зрителей по сериалу «Золотое дно».

Все случилось в один из июльских дней в развлекательном центре «Скайпарк», расположенном в живописном Ахштырском ущелье.

Актриса Юлия Франц повисла над пропастью в Сочи

Девушка вместе с подругой решила прокатиться на зиплайне - скоростной переправе по стальному тросу, натянутому над пропастью. Протяженность маршрута - около 700 метров, высота - 330 метров, скорость - до 80 километров в час. Аттракцион рассчитан на сильных духом, но в тот день дух оказался не при чем.

Не успели туристки оторваться от стартовой площадки, как на Сочи обрушился тропический ливень. За считанные секунды небо потемнело, ветер усилился, и зиплайн, на котором находились женщины, замер. Они зависли ровно посередине маршрута - над скалистым ущельем и бушующей горной рекой. Внизу - камни и пена, над головой - хмурое небо, вокруг - стена дождя.

К счастью, служба безопасности «Скайпарка» сработала оперативно. К застрявшим женщинам немедленно выдвинулся спасатель. Он добрался до них по тому же тросу, используя специальное снаряжение, и с помощью дополнительных верёвок помог девушкам спуститься на землю. Вся операция заняла около 40 минут.

Сама Юлия Франц, как позже выяснилось, ни на секунду не впала в панику. На видео, которые попали в сеть, видно, как актриса, несмотря на сложную ситуацию, улыбается и даже смеётся. Её спокойствие поразило очевидцев.

«Она держалась как настоящий боец», - комментируют пользователи.

В «Скайпарке» факт происшествия подтвердили и признали свою ошибку. Почему туристов отправили на трассу в непогоду - остаётся загадкой. Руководство парка пообещало разобраться в ситуации.

ДОСЬЕ "КП"

Юлия родилась в 1989 году, ее кинокарьера началась в 2010-м. Она снималась в популярных проектах: «Универ. Новая общага», «Триггер», «Метод», «Универ. Молодые». Но настоящую славу ей принесла роль Зинаиды - жены главного героя - в драматическом сериале «Золотое дно».

Актриса не раз признавалась, что путь на экран был для нее непростым, но теперь ее биографию украсит ещё и эпизод с экстремальным спасением в горах.