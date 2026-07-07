Бензин обещают поставлять на юг в приоритетном порядке Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напряженность на топливном рынке страны сохраняется. Об этом во вторник, 7 июля, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства.

Встреча была посвящена обстановке с топливообеспечением в регионах. Минэнерго доложило о текущем уровне запасов и работе инфраструктуры. Минсельхоз - о поставках для аграриев в разгар полевых работ. ФАС - о контроле за ценами и мерах реагирования на возможные нарушения.

Ситуация с бензином в Краснодарском крае 7 июля 2026 года

Особое внимание - Иркутской области и Забайкальскому краю. Там ситуация остаётся сложной. По данным СМИ, в Забайкалье люди стоят на заправках по двое-трое суток, греют еду на горелках прямо у колонок. Местные власти уже ввели режим повышенной готовности, а на заправках ограничивают отпуск топлива до 15–20 литров на машину.

Отдельно разбирали и южные регионы. Здесь - своя головная боль: повышенный сезонный спрос, нагрузка на логистику и перебои с поставками на фоне атак на топливную инфраструктуру.

Ситуация с бензином в Краснодарском крае 7 июля 2026 года

В Краснодарском крае ситуация тоже непростая. Ограничения на АЗС ввели сами собственники сетей - топливо отпускают только в баки, лимиты - от 20 до 60 литров на машину. Власти уверяют: дефицита нет, это логистика и ажиотаж. Но на многих заправках бензин все равно заканчивается. В Сочи, например, из 50 работающих АЗС на 30 введены ограничения.

«Бесперебойное обеспечение регионов - приоритет. Ведомствам, властям и компаниям поручено усилить мониторинг, координировать действия и оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев», - сказал Александр Новак в ходе совещания.

При этом вице-премьер признал: ситуация пока остаётся напряжённой. Правительство намерено ввести дополнительные меры для стабилизации рынка. Какие именно - пока не уточняется.