«Денег уже нет»: Герой СВО, обезвредивший напавшего на ТЦ в Краснодаре, рассказал, куда потратил премию от Маргариты Симоньян

Александр Воевода с женой и сыном. Фото: личный архив

32-летний Александр Воевода получил премию Тиграна Кеосаяна за свою храбрость. 20 сентября мужчина оказался в торговом центре, где было совершено нападение на людей. 19-летний парень с мачете убил женщину и ранил нескольких человек на первом этаже здания, а потом побежал в детский игровой центр, пытаясь уйти от охраны.

В этот момент рядом оказался Александр Воевода. Он пришел в ТЦ с женой и сыном. Мальчику исполнилось 5 лет. Они хотели устроить семейное торжество, но все пошло не по плану...

Оценив ситуацию, Воевода отправил жену и сына в магазин, а сам погнался за парнем. Тот уже успел разжечь огонь в игровом центре.

"Я увидел его и стал говорить, чтобы он лег. Между нами на качелях была девочка. Я снял ее с качелей и подошел к нему. Он послушался, я связал ему руки ремнем", - вспоминает тот день Александр.

После этого Александр дождался приезда полиции и успел оказать помощь раненому охраннику - поставил ему жгут на руку, чтобы не было кровопотери.

Александр - действующий военный, несколько раз был на СВО, получил ранение. Сейчас он находится дома. За свой поступок его наградили почетной грамотой администрации города и ведомственной медалью Следственного комитета. Мужчина также получил премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Ее размер - 1 млн рублей. Награду учредила медиаменеджер и главный редактор RT Маргарита Симоньян в память о своем муже и вручает тем, кто проявил героизм.

"Деньги я получил, но их уже нет. Часть потратил на закупку оборудования и снаряжения для бойцов СВО, часть ушла на бытовые нужды", - рассказал "КП"-Кубань" Воевода.

По его словам, бойцы СВО уже получили закупленные вещи и пользуются ими на передовой.

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