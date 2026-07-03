90 лет на страже дорог: как инспекторы ГАИ Кубани спасают жизни

В День ГАИ к поздравлениям присоединяется и редакция «Комсомольской правды» — Кубань»

3 июля Госавтоинспекция отмечает большой юбилей - 90 лет со дня образования службы. Для многих водителей инспектор ДПС - это человек с жезлом на трассе, проверка документов, штрафы и контроль скорости. Но за этой привычной картинкой стоит другая, куда более живая и сложная работа: помощь на дорогах, сопровождение в больницы, спасение людей из огня и решения, которые приходится принимать за секунды.

В Краснодарском крае, особенно летом, нагрузка на дороги возрастает в разы. Курортный сезон, пробки к морю, трассы на Сочи, Геленджик, Анапу, Новороссийск, плотный поток туристов и местных жителей. В этих условиях сотрудники Госавтоинспекции не только следят за безопасностью движения, но и нередко первыми оказываются рядом, когда человеку нужна срочная помощь.

Остановились не для проверки, а чтобы помочь

На дороге беда редко предупреждает заранее. Пробитое колесо, поломка посреди трассы, машина на аварийке в потоке - для водителя это стресс, а иногда и реальная опасность. Особенно если автомобиль остановился на оживленном участке.

В мае этого года сотрудники Госавтоинспекции Абинского района заметили водителя, который оказался в сложной ситуации на обочине. Инспекторы остановились, выяснили, что произошло, и помогли устранить проблему. После этого водитель смог безопасно продолжить путь.

Помогли на дороге водителю

Похожие истории происходят регулярно. В июне сотрудники Северской Госавтоинспекции помогли водителю, у которого автомобиль сломался в дороге. Машину убрали с проезжей части в безопасное место, а затем помогли организовать буксировку до ремонта.

Убрали сломанную машину с проезжей части

Но одна из самых показательных историй - благодарность семьи, которая ехала из Новороссийска в Краснодар и попала в беду на дороге в районе Северской. Автомобиль пробил колесо на многополосном участке, остановиться пришлось на небольшом островке посередине дороги. По словам женщины, патрульный автомобиль остановился почти сразу.

«Не прошло и двух минут, как за нами остановился патрульный автомобиль. Ребята спросили, не нужна ли нам помощь. У нас вроде все необходимое было - и запаска, и инструмент, чтобы поменять колесо. Тогда они сказали, что останутся с нами, пока мы не починимся, чтобы нас никто не сбил», - вспоминает она.

Но дальше выяснилось, что запасное колесо не удается накачать обычным насосом. У автомобиля была особая запаска, которая раскрывается только под давлением. Инспекторы не ограничились дежурным «держитесь» - взяли колесо, отвезли его на шиномонтаж и вернулись обратно.

В Новороссийске помогли паре с заменой колеса

«Позже сотрудники вернулись с накачанным колесом, также до устранения поломки остались с нами и сопроводили нас с небезопасного участка дороги. Еще раз хотим поблагодарить этих ребят за помощь и человечность», - написала женщина.

Иногда такая помощь не попадает в сводки. Но именно из таких эпизодов и складывается доверие к людям в форме.

Когда счет идет на минуты

Есть ситуации, где каждая пробка, каждый светофор и каждая потерянная минута могут стоить здоровья, а иногда и жизни. В таких случаях инспекторы ДПС становятся теми, кто буквально прокладывает дорогу к врачам.

В июне в Сочи на Сухумском шоссе к полицейским подбежала взволнованная женщина. У ее 8-летнего сына начался приступ острой боли в животе. До больницы нужно было добраться срочно, но дорожная обстановка мешала ехать быстро.

Сотрудники ДПС Денис Новиков и Андрей Белов мгновенно пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль, включили проблесковые маячки и доставили мальчика в детское инфекционное отделение. Врачи успели оказать помощь вовремя. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Госавтоинспекторы Денис Новиков и Андрей Белов мгновенно пересадили маму с мальчиком в служебную машину и с проблесковыми маячками довезли до детского инфекционного отделения

Позже инспекторы навестили мальчика в больнице и принесли подарки. Для семьи это был не просто служебный эпизод, а момент, когда рядом оказались люди, которые не прошли мимо.

Еще один случай произошел также в Сочи, на улице Виноградной. К сотрудникам спецроты ДПС обратился отчаявшийся отец: его годовалый сын случайно проглотил батарейку от игрушки.

Ситуация была критической. Такие батарейки могут вызвать химический ожог и повредить ткани пищевода за считанные часы. Медлить было нельзя.

Инспекторы пересадили семью в служебный автомобиль, включили маячки и оперативно доставили отца с малышом в больницу. Благодаря этому удалось избежать заторов и не потерять драгоценное время. Позже мужчина поблагодарил сотрудников ДПС за помощь и неравнодушие.

Жизнь младенца спасли сочинские госавтоинспекторы

Из огня - на руках

Работа инспектора на Кубани - это не только трассы и перекрестки. Иногда сотрудники ГАИ оказываются первыми там, где уже горит дом.

В 2021 году в селе Коноково Успенского района сотрудники ДПС Виктор Бруяка и Рустам Теше во время патрулирования заметили пожар. Горел частный дом. Инспекторы остановились и, не раздумывая, побежали во двор. Внутри находился хозяин. Его удалось вытащить из горящего дома живым. Решение нужно было принимать мгновенно: ждать было нельзя, огонь распространялся быстро.

Инспекторы Виктор Бруяка и Рустам Теше вытащили хозяина дома из пожара

Еще один похожий случай произошел пять лет назад в станице Фастовецкой Тихорецкого района. Инспекторы заметили задымление в доме. На месте уже были пожарные, соседи рассказали, что внутри может находиться женщина с ограниченными возможностями.

В помещение еще никто не заходил. Тогда полицейские бросились к дому. Чтобы попасть внутрь, пришлось выбивать окно. 66-летняя женщина находилась в комнате, куда огонь еще не успел добраться. В спасении участвовали старший лейтенант полиции Александр Бежко, лейтенант полиции Виталий Кудаев, а также старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Роман Андриенко. Женщину аккуратно вынесли на руках через оконный проем и передали врачам скорой помощи.

Старший лейтенант полиции Александр Бежко, лейтенант полиции Виталий Кудаев, а также старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Роман Андриенко вместе с пожарными вытащили из огня пострадавшую

Служба, где бывает и боль

У этой работы есть и другая сторона - опасная и трагическая. Полицейские на дорогах не всегда сталкиваются только с нарушителями скорости или нетрезвыми водителями. Иногда обычная проверка заканчивается нападением.

В 2017 году на Тургеневском мосту в Краснодаре сотрудники остановили черную Toyota Camry. В машине находились трое молодых людей. Когда инспектор попросил документы, один из пассажиров ударил правоохранителя кулаком в лицо, затем схватил травматическое оружие и начал стрелять. Полицейский-стажер получил ранения в шею и голову.

Такие случаи напоминают: форма не защищает от пули, а служба на дороге может стать смертельно опасной в любой момент.

Особое место в истории кубанской Госавтоинспекции занимает имя капитана милиции Петра Коломбета. В 2008 году он ценой собственной жизни преградил путь вооруженному преступнику, защищая людей у торгового центра.

Во время смены Коломбет вместе с напарниками остановил такси для проверки. В салоне находился пассажир, который вел себя подозрительно. В какой-то момент он открыл огонь, ранил одного из сотрудников и попытался скрыться. При задержании преступника Петр Коломбет был смертельно ранен. Ему было всего 33 года.

За отвагу и самоотверженность он посмертно награжден Орденом Мужества. В станице Старокорсунской прошла церемония открытия улицы, названной в честь госавтоинспектора. Его имя увековечили на памятной доске.

В станице Старокорсунской состоялась торжественная церемония открытия улицы, названной в честь госавтоинспектора капитан

Летом работы становится больше

Для Краснодарского края лето - особое испытание. Миллионы туристов едут к морю, трассы перегружены, на дорогах становится больше водителей из других регионов. Кто-то устал после долгого пути, кто-то спешит на курорт, кто-то плохо знает местные развязки и серпантины.

Да, Госавтоинспекция штрафует. Да, останавливает. Да, требует соблюдать правила. Но за этим стоит главное - попытка сохранить жизни.

В День ГАИ редакция «Комсомольской правды» - Кубань» присоединяется к поздравлениям. Спасибо тем, кто каждый день выходит на дороги Краснодарского края - в жару, дождь, пробки и ночные смены. Тем, кто не проходит мимо. Тем, кто успевает туда, где счет идет на минуты.