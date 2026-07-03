Кубань вошла в тройку регионов России по числу избирателей

В краевом центре прошло расширенное заседание общественного штаба по наблюдения за выборами в Краснодарском крае

Кубань готовится к масштабной избирательной кампании 2026 года. В связи с этим в Краснодаре прошло расширенное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе. В нем принял участие председатель избирательной комиссии региона Алексей Черненко. Заседание провела руководитель штаба, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Общественная палата Кубани инициировала подписание соглашения с региональными отделениями политических партий о совместном наблюдении за выборами. Кроме этого, участники обсудили подготовку к избирательной кампании 2026 года, организацию общественного наблюдения и ключевые этапы предстоящего голосования.

Алексей Черненко рассказал о ходе кампании и отметил, что Кубань остается одним из крупнейших электоральных регионов страны.

«Краснодарский край занимает третий показатель по численности избирателей в Российской Федерации», - отметил Алексей Черненко.

По данным, представленным на совещании, в Краснодарском крае зарегистрировано 4 450 693 избирателя. Это один из самых высоких показателей в стране.

Для организации голосования в регионе на сегодняшний день сформированы 2844 избирательных участка. Кроме того, предусмотрено создание 30 временных участковых избирательных комиссий.

К работе на участках планируется привлечь 33 622 члена УИК. Также сформирован резерв - еще 20 136 кандидатур в состав участковых комиссий.

КОНКРЕТНО

Кого будут выбирать на Кубани

Главная кампания 2026 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Голосование, согласно представленным материалам, запланировано на 18, 19 и 20 сентября.

На выборах депутатов Госдумы в Краснодарском крае образовано 9 одномандатных округов. Это значит, что жители региона будут голосовать не только за партийные списки, но и за конкретных кандидатов в своих округах.

Кроме федеральной кампании, в крае пройдут и муниципальные выборы. В частности, запланированы: выборы глав 58 сельских поселений; довыборы депутатов в 7 представительных органов городских и сельских поселений; довыборы депутатов городской Думы Краснодара - 2 мандата.

Кандидатов выдвигают до 11 июля

Избирательная кампания уже идет по календарному плану. Этап выдвижения кандидатов - как от партий, так и самовыдвиженцев - проходит с 17 июня по 11 июля.

Следующий важный этап - регистрация кандидатов. Он продлится с 6 июля по 5 августа.

Именно в этот период станет понятно, кто официально выйдет на выборы и чьи фамилии появятся в бюллетенях.