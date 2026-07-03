Самец перегрыз сонную артерию мощными клыками: Стали известны подробности гибели 84-летней женщины, убитой обезьяной в Адыгее

Двор частного дома хозяева превратили в мини-зоопарк. Фото: КП-Кубань

Следователи разбираются в жуткой гибели 84-летней жительницы Адыгеи. На днях женщину загрызла обезьяна. Это произошло в небольшом СНТ на границе Адыгеи и Краснодара.

По данным «КП»-Кубань», пенсионерка зашла в вольер к животным и плеснула в их сторону воду, чтобы остудить - днем на улице было жарко. Но резкое движение бабушки не понравилась одному из самцов. Он бросился на нее и стал кусать, женщина упала, а примат добрался до сонной артерии и перегрыз ее. Местная жительница погибла от потери крови.

Известно, что пострадал также ее зять, 39-летний мужчина. Он находится с серьезными ранами в больнице.

ЭТО ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ

Погибшая женщина ухаживала за животными не одна. Экзотов в дом привозила внучка. Говорят, скупила зверей у одного зоопарка, а потом планировала сбыть в частные руки и мини-зоопарки. Правоохранители уже признали - действовала она нелегально. В отношении нее завели уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

«Напавший примат породы лапундер. Хоть они не считаются хищниками, но очень агрессивны, особенно к человеку. Их не любят брать к себе зоопарки из-за сложного характера. А тут этих приматов было 9 штук! И содержись они в плохих условиях», - рассказал «КП»-Кубань» директор краснодарского «Сафари-парка» Марио Абурмаилех.

Вольер, в котором жил самец лапундера вместе с остальными сородичами, не был оборудован с точки зрения безопасности. Там не было отдельного помещения, куда можно было загнать животных на время уборки или доставки еды.

«Эта порода достаточно крупная, больше, чем макаки. А зубы, как у леопарда», - говорит Абурмаилех.

ОБЕЗЬЯН РАСПРЕДЕЛЯТ ПО ЗООПАРКАМ

Животных, обнаруженных в СНТ, сейчас осматривают ветеринары. Помимо обезьян, здесь в маленьких вольерах содержались ламы, кенгуру и крупные попугаи.

«Надо оценить их здоровье. Мы готовы предоставить для карантина два вольера, чтобы потом передать животных в другие зоопарки, где о них будут заботиться. Насколько мне известно, самца, напавшего на людей, уже нет в живых. Обычно в таких случаях специалисты усыпляют зверя. Но на момент нашего прибытия туда, обезьяна уже была мертва», - говорит руководитель.

В любом случае домашний мини-зоопарк расформируют. А соседи вздохнут с облегчением - они писали много жалоб на неприятный запах и шум, но до трагедии на их обращения не обращали внимания.

По обновленной информации, напавшая обезьяна жива. Она находится в клетке. Решается вопрос об ее усыплении.