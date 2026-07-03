«Наш Слон» взял ЛЧ, сыграл свадьбу и отдохнул в Китае: Как проходит 2026 год для воспитанника ФК «Краснодар» Матвея Сафонова

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк Фото: соцсети футболиста

Для бывшего вратаря и воспитанника ФК «Краснодар» Матвея Сафонова 2026 год уже стал одним из самых счастливых и насыщенных в жизни. За несколько месяцев голкипер успел выиграть очередные трофеи с французским «Пари Сен-Жермен», сыграть долгожданную свадьбу с Мариной Кондратюк, удивить поклонников романтичной историей с помолвочным кольцом, а после окончания сезона отправиться в большое путешествие по Азии.

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк сыграли свадьбу Фото: соцсети футболиста

Пока футбольные болельщики обсуждали его игру во Франции и смотрели матчи чемпионата мира, поклонники следили за событиями уже из личной жизни спортсмена. Рассказываем, каким выдался этот год для одного из самых известных воспитанников кубанского футбола.

Второй чемпионский титул и новые победы в составе «ПСЖ»

После переезда во Францию Матвей Сафонов продолжает уверенно строить карьеру в одном из сильнейших клубов Европы. Если первый сезон в «Пари Сен-Жермен» многие называли временем адаптации, то второй окончательно доказал: воспитанник академии ФК «Краснодар» способен успешно выступать на самом высоком уровне.

Начало года оказалось непростым. После победного финала Межконтинентального кубка голкипер некоторое время восстанавливался после травмы руки, однако уже вскоре вернулся к тренировкам и снова начал получать игровое время.

За несколько месяцев Сафонов успел выиграть очередные трофеи с французским ПСЖ Фото: соцсети футболиста

Главный тренер Луис Энрике продолжил доверять российскому вратарю матчи чемпионата Франции, Кубка страны и даже Лиги чемпионов. По итогам сезона Сафонов провел 27 официальных матчей, в 12 из которых не пропустил ни одного мяча.

Главным итогом сезона стало второе подряд чемпионство парижского клуба во Франции. Вместе с ПСЖ Матвей вновь поднял над головой трофей Лиги 1, а спустя несколько недель добавил в свою коллекцию еще один самый престижный клубный титул Европы - победу в Лиге чемпионов.

Для футболиста, который еще совсем недавно защищал ворота «Краснодара», такой путь выглядит по-настоящему впечатляющим. Сегодня Сафонов входит в число самых успешных российских игроков, выступающих за рубежом, он стал первым россиянином, которому удалось взять «ушастика» два сезона подряд.

Почти год подготовки и свадьба мечты

Лето для Матвея оказалось не менее счастливым, чем футбольная весна.

В июне он и Марина Кондратюк сыграли долгожданную свадьбу. Хотя официально отношения супруги оформили еще раньше, масштабное торжество решили провести после завершения сезона, когда наконец появилось время насладиться праздником без постоянных тренировок и матчей.

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк сыграли свадьбу Фото: соцсети футболиста

Подготовка заняла почти год. Молодожены лично выбирали место проведения, оформление зала, музыкальную программу, меню и даже каждую деталь декора.

Как позже признавался сам Матвей, самым неожиданно сложным испытанием оказался вовсе не выбор костюма или площадки, а... свадебный торт. Будущим супругам пришлось несколько раз устраивать большие дегустации, пробуя десятки различных вкусов, прежде чем найти именно тот вариант, который устроил обоих.

«Результат всех этих мучений - вкуснейший, в меру сладкий тирамису со свежей малиной внутри. Кстати, его мы тоже окончательно согласовали всего за семь дней до свадьбы», - писал футболист в своих соцсетях.

Самым неожиданно сложным испытанием при подготовке к свадьбе оказался выбор свадебного торта Фото: соцсети футболиста

На свадьбе собрались родственники, друзья, спортсмены, известные артисты и представители шоу-бизнеса. Для гостей подготовили строгий дресс-код в черно-белых тонах, а само торжество получилось одновременно стильным и очень теплым.

После праздника футболист признался, что они с супругой остались довольны абсолютно всем и именно такую свадьбу представляли себе еще задолго до начала подготовки.

Ради любимой спустился в алмазную шахту

Еще до свадьбы Матвей сумел удивить поклонников необычным поступком.

Оказалось, что обычная покупка помолвочного кольца его не устраивала. Вместо ювелирного магазина футболист отправился в Шри-Ланку.

Там он посетил производственные объекты алмазодобывающей компании и даже спустился в настоящую шахту, где добывают алмазы. Во время экскурсии спортсмен увидел, как рождаются будущие драгоценные камни, познакомился с работой горняков и лично участвовал в выборе бриллианта для кольца своей будущей супруги.

За кольцом для любимой вместо ювелирного магазина Сафонов отправился в Шри-Ланку Фото: соцсети футболиста

Позже Матвей рассказывал, что ему хотелось сделать подарок действительно особенным и вложить в него собственную историю. Поэтому путь украшения для Марины начался буквально глубоко под землей.

Такой романтический поступок быстро разлетелся по СМИ и социальным сетям. Многие поклонники признались, что подобного предложения руки и сердца от известного футболиста точно не ожидали.

Вместо пляжей - Корея и Китай

После насыщенного сезона и свадебных хлопот супруги решили отправиться в долгожданный отпуск.

Вместо привычных европейских курортов выбор пал на Азию. По словам самого Матвея, он давно хотел познакомиться с культурой этого региона и увидеть ее своими глазами.

Первой остановкой стала Южная Корея.

Несколько дней супруги гуляли по Сеулу, изучали современные районы города, посещали дворцы, парки, смотровые площадки и знаменитые туристические места. Затем они отправились на остров Чеджу - одно из самых красивых мест страны.

Именно здесь, среди вулканических пейзажей, водопадов и океанского побережья, Сафоновы смогли по-настоящему расслабиться после напряженного футбольного сезона. Матвей признавался, что природа острова произвела на него огромное впечатление.

Следующей страной стал Китай.

Почти неделю супруги провели в Шанхае. Они гуляли по старым кварталам города, любовались небоскребами финансового центра, посещали буддийские храмы, музеи и пробовали традиционные блюда местной кухни.

После окончания сезона футболист отправился в большое путешествие по Азии Фото: соцсети

Футболист рассказывал, что особенно его удивило сочетание древней истории и современных технологий. Старые улочки соседствуют с огромными небоскребами, а многовековые храмы - с ультрасовременными деловыми кварталами.

По словам Сафонова, поездка настолько понравилась, что теперь он мечтает снова вернуться в Китай и увидеть другие города страны. За одну неделю, признается спортсмен, познакомиться с такой большой страной просто невозможно.

Во время отпуска футболист практически полностью отключился от футбола. Вместо стадионов и тренировок в его социальных сетях появились фотографии с прогулок по Сеулу и Шанхаю, снимки живописного острова Чеджу, местных храмов, парков и уютных улочек. Болельщики в комментариях отмечали, что таким расслабленным и счастливым Матвея давно не видели.

Большое свадебное путешествие подошло к концу

Накануне, 2 июля, Матвей Сафонов сообщил, что вместе с супругой вернулся в Москву после отдыха в Южной Корее и Китае.

Теперь бывшего вратаря и воспитанника ФК «Краснодар» ждут последние дни отпуска, после чего он вновь отправится во Францию. Впереди - подготовка к новому сезону в составе «Пари Сен-Жермен», новые матчи, новые трофеи и новые вызовы. А 2026 год уже сейчас можно назвать одним из самых ярких в жизни кубанского футболиста - как на поле, так и за его пределами.