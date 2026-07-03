«Просто появилась потребность»: фермеры сами собрали трактор для теплиц из деталей от «Жигулей» и Volkswagen

И идеи до готового трактора прошло всего несколько месяцев

В фермерском хозяйстве лишних рук, лишнего времени и лишних денег не бывает. Особенно когда речь идет о клубнике – культуре капризной, трудоемкой и требующей постоянного внимания. Здесь каждый час на счету: не успел обработать посадки – потерял часть урожая, затянул с уходом – получил лишние расходы и проблемы.

Но реальность такая: нужную технику не всегда можно просто купить. Поэтому на Кубани фермеры начинают изобретать. Так появилась машина, которую между собой уже называют трактором для «клубничных пиратов». Небольшую самодельную машину для полива и опрыскивания клубники собрали из подручных деталей в Белореченском районе. И главное, что она работает.

Трактор, который собрали из запчастей авто

«Такую технику нигде не купишь»

Идея родилась не ради красивого эксперимента. Просто у клубничников была конкретная боль: обработка посадок занимала слишком много времени и сил. Нужно было решение, которое пройдет там, где обычная техника бессильна.

На бумаге все выглядело почти безумно: взять детали от разных машин, сварить раму, посадить на нее насос, мотор и заставить это ездить между клубничными грядами. Но именно так на земле и появляются настоящие рабочие изобретения.

«Была потребность - облегчить труд. Идею предложил мой друг Роман, он механик. Я помог как сварщик. В итоге получилась машина, которой, по сути, нигде нет, но она очень удобна для обработки клубники в балаганах и открытом грунте», - рассказал фермер из Белореченского района Сергей Должиков.

Балаганами фермеры называют теплицы и парники, где выращивают клубнику. Пространство там ограничено: техника должна быть низкой, узкой, маневренной, но при этом достаточно высокой по клиренсу, чтобы не цеплять растения.

Обычный мотоблок или квадроцикл для такой работы не подходят. Клубника растет на грядках, кусты поднимаются высоко, и если машина будет задевать посадки, экономии не получится, только убытки.

Коробка от «Жигулей», мост от Touareg

Автором идеи стал фермер и механик Роман Асцатурян. Первый такой трактор он собрал для себя. Потом соседи увидели, насколько быстрее стала идти работа, и начали просить сделать такую же машину.

Это не заводской конструктор с инструкцией в коробке. Это фермерский ответ рынку: если нужной техники нет, ее собирают из того, что можно найти, купить, снять, переделать и усилить. Роман рассказывает, что в основе машины брали детали от самой разной техники.

«Мотор на этом тракторе стоит такой же, как на мотоблоке, на 15 лошадиных сил. Насос – плунжерный, высокого давления, примерно как на мойках. Коробка передач – от ВАЗа, рулевая тоже жигулевская. Задний мост чаще беру от иномарок – Volkswagen Touareg, Audi. Колеса в основном от наших машин», — рассказал Роман.

Металл для рамы покупают отдельно. Все остальное приходится подгонять вручную: варить, усиливать, переделывать, проверять в поле и снова дорабатывать. В таком деле нет мелочей: если ошибиться с высотой, трактор не пройдет в балаган; если не рассчитать давление — не будет нормального распыла; если сделать тяжелым — начнет вредить посадкам.

Новая машина помогает фермерам сэкономить время

Было два часа – стало 17 минут

Главная ценность такой техники не в эффектном внешнем виде. Она экономит время. А время для фермера – это урожай, деньги и силы.

Цифры здесь говорят громче любой рекламы: там, где раньше человек таскал опрыскиватель на себе и тратил часы, теперь он садится за руль и закрывает работу за считанные минуты.

«Раньше 30 балаганов я обрабатывал примерно за два часа. Сейчас — за 17 минут. Разница огромная: не нужно таскать опрыскиватель на спине, сел и поехал. Можно работать и в теплицах, и в открытом грунте», - привел конкретные цифры фермер.

Для клубничного хозяйства это серьезный рывок. Обработку можно провести быстрее, равномернее и с меньшей нагрузкой на человека. Особенно в сезон, когда дел хватает с утра до ночи.

Первые заказы, по словам Романа, пошли после того, как местные фермеры увидели машину в работе.

«В прошлом году начал брать заказы на зиму, когда полем уже не занимаешься и появляется время. Люди узнавали через знакомых, видели трактор, спрашивали. Так и пошло», - рассказал он.

Фермер сегодня – и агроном, и механик, и инженер

Кубанские фермеры постоянно что-то переделывают под себя: варят ангары, придумывают крепления, собирают инструменты, модернизируют оборудование, адаптируют технику под конкретные грядки, теплицы и условия. Потому что универсальные решения не всегда работают. Заводская техника часто рассчитана на «среднюю температуру по больнице», а фермеру нужно точное попадание в его задачу.

На одном тракторе аграрии останавливаться не собираются. Следующая задумка – создать прицеп, который будет измельчать и равномерно раскладывать солому между рядами клубники, чтобы ягода не пачкалась после дождя и не лежала на сырой земле. Сейчас эту работу делают вручную. Процесс тяжелый и долгий. Фермеры уже держат в голове чертеж будущего агрегата. Не хватает только одного — времени, которого в сезон всегда меньше, чем работы.